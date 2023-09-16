Найден простейший рецепт маринованных огурцов: не оторветесь, пока не съедите всю банку

От таких огурчиков вы не сможете отказаться

Нет ничего лучше зимой или осенью, чем открыть баночку хрустящих соленых огурчиков. Никто не сможет пройти мимо, не взяв хотя бы один.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим маринованные огурцы с острым кетчупом. Чтобы вкус был немного пикантнее, мы выберем острый кетчуп. Попробуем?

Как приготовить маринованные огурцы с острым кетчупом

Ингредиенты на 10 порций:

огурец — 1 кг;

кетчуп острый — 150 г;

лавровый лист — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

перец душистый, горошек — 4 шт.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

вода — 1 л.

Способ приготовления:

Замочите огурцы в холодной воде на 2-3 часа. Очистите чеснок и каждый зубчик разделите на две части. Простерилизуйте банки удобным способом, а металлические крышки проварите в кипятке 5-7 минут. В каждую банку положите чеснок, перец горошком и лавровый лист. По желанию добавьте зонтики укропа, листья смородины и хрена. Огурцы помойте, положите в банки, залейте их кипятком. Банки накройте крышками и оставьте на 10 минут. Через указанное время воду слейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте по 2 ст. л. соли и сахара на 1 л. воды, кетчуп и все перемешайте. Влейте уксус и доведите до кипения. Получившимся маринадом залейте огурцы и закатайте крышками. Переверните, укутайте до полного остывания и спрячьте в место хранения.

Сколько можно хранить такие огурцы — читайте в материале "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием.