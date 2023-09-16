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Тот самый рецепт самых вкусных котлет, который вы так долго искали

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сочные котлеты готовятся по этому рецепту!
Сочные котлеты готовятся по этому рецепту!. Фото apostrophe.ua

Настоящая находка для вас!

Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса. Что может быть лучше, чем откусить кусочек вкусной, сочной котлеты? Безусловно, у каждого кулинара есть свой собственный рецепт самых лучших биточков, но если хочется чего-то новенького, то вам сюда.

Рубленые котлеты с сыром от "Мета" — это настоящая находка. Вам больше не придется тратить время на панировку и возню с мукой. Все, что вам понадобится — простые продукты, немного времени и сковорода с антипригарным покрытием.

Как приготовить рубленые котлеты с сыром

Ингредиенты:

  • филе курицы — 500 г;
  • сыр твердый — 150 г;
  • яйцо — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 3 ст.л;
  • майонез — 3 ст.л;
  • специи — на вкус.

Способ приготовления:

  1. Филе курицы промойте проточной водой, обсушите полотенцем и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Мясо смешайте яйцами, мелко натертым твердым сыром, посолите и приправьте специями.
  3. Из получившегося фарша сформируйте котлеты и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.
  4. Обжаривайте биточки с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте готовые котлеты с домашним майонезом или сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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