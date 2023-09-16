Тот самый рецепт самых вкусных котлет, который вы так долго искали

Настоящая находка для вас!

Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса. Что может быть лучше, чем откусить кусочек вкусной, сочной котлеты? Безусловно, у каждого кулинара есть свой собственный рецепт самых лучших биточков, но если хочется чего-то новенького, то вам сюда.

Рубленые котлеты с сыром от "Мета" — это настоящая находка. Вам больше не придется тратить время на панировку и возню с мукой. Все, что вам понадобится — простые продукты, немного времени и сковорода с антипригарным покрытием.

Как приготовить рубленые котлеты с сыром

Ингредиенты:

филе курицы — 500 г;

сыр твердый — 150 г;

яйцо — 2 шт.;

мука пшеничная — 3 ст.л;

майонез — 3 ст.л;

специи — на вкус.

Способ приготовления:

Филе курицы промойте проточной водой, обсушите полотенцем и нарежьте мелкими кубиками. Мясо смешайте яйцами, мелко натертым твердым сыром, посолите и приправьте специями. Из получившегося фарша сформируйте котлеты и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте биточки с обеих сторон до румяной корочки.

Подавайте готовые котлеты с домашним майонезом или сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!