Тот самый рецепт самых вкусных котлет, который вы так долго искали
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Настоящая находка для вас!
Котлеты – одно из самых популярных блюд, которое можно готовить из любого мяса. Что может быть лучше, чем откусить кусочек вкусной, сочной котлеты? Безусловно, у каждого кулинара есть свой собственный рецепт самых лучших биточков, но если хочется чего-то новенького, то вам сюда.
Рубленые котлеты с сыром от "Мета" — это настоящая находка. Вам больше не придется тратить время на панировку и возню с мукой. Все, что вам понадобится — простые продукты, немного времени и сковорода с антипригарным покрытием.
Как приготовить рубленые котлеты с сыром
Ингредиенты:
- филе курицы — 500 г;
- сыр твердый — 150 г;
- яйцо — 2 шт.;
- мука пшеничная — 3 ст.л;
- майонез — 3 ст.л;
- специи — на вкус.
Способ приготовления:
- Филе курицы промойте проточной водой, обсушите полотенцем и нарежьте мелкими кубиками.
- Мясо смешайте яйцами, мелко натертым твердым сыром, посолите и приправьте специями.
- Из получившегося фарша сформируйте котлеты и выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.
- Обжаривайте биточки с обеих сторон до румяной корочки.
Подавайте готовые котлеты с домашним майонезом или сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!