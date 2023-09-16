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Приготовьте - и не пожалеете: рецепт этой намазки принесет вам славу кулинара

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Эта намазка - сплошное объедение
Эта намазка - сплошное объедение. Фото vazhnoznat.com

Все будут спрашивать у вас рецепт

Когда появляются баклажаны, у опытных кулинаров нет сомнений, как их приготовить. Чего стоит только фантастический "Тещин язык"!

Рецепт баклажанной намазки от "Важно знать" заставит вас забыть даже о любимых рулетиках! Простое в приготовлении блюдо в результате получается невероятно вкусным. Благодаря такой закуске вы получите массу комплиментов. Ну что, идем готовить?

Как приготовить баклажанную намазку

Ингредиенты:

  • 6 баклажанов;
  • 1 головка чеснока;
  • 200 г сливочного сыра;
  • подсолнечное масло;
  • зелень, соль по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы и посолите. Головку чеснока смажьте подсолнечным маслом и заверните в фольгу.
  2. Выложите все на противень и запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  3. Запеченные баклажаны и чеснок отделите от кожуры. Всю мякоть положите в глубокую объемную посудину.и добавьте туда же сливочный сыр и зелень.
  4. Получившуюся массу тщательно разомните вилкой. При желании можете перебить приготовленную массу блендером до однородности. Намазка готова!

Рекомендуем приготовить также фаршированные баклажаны по рецепту "Телеграфа". Вам точно понравится это блюдо!

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