Приготовьте - и не пожалеете: рецепт этой намазки принесет вам славу кулинара
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Все будут спрашивать у вас рецепт
Когда появляются баклажаны, у опытных кулинаров нет сомнений, как их приготовить. Чего стоит только фантастический "Тещин язык"!
Рецепт баклажанной намазки от "Важно знать" заставит вас забыть даже о любимых рулетиках! Простое в приготовлении блюдо в результате получается невероятно вкусным. Благодаря такой закуске вы получите массу комплиментов. Ну что, идем готовить?
Как приготовить баклажанную намазку
Ингредиенты:
- 6 баклажанов;
- 1 головка чеснока;
- 200 г сливочного сыра;
- подсолнечное масло;
- зелень, соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны разрежьте пополам, сделайте надрезы и посолите. Головку чеснока смажьте подсолнечным маслом и заверните в фольгу.
- Выложите все на противень и запекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Запеченные баклажаны и чеснок отделите от кожуры. Всю мякоть положите в глубокую объемную посудину.и добавьте туда же сливочный сыр и зелень.
- Получившуюся массу тщательно разомните вилкой. При желании можете перебить приготовленную массу блендером до однородности. Намазка готова!
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