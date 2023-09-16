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Гора вкуснятины из стакана кефира: такие пирожки вы приготовите за 10 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие пирожки с картофелем никогда не будут лишними
Такие пирожки с картофелем никогда не будут лишними. Фото gospodynka.com.ua

Просто, легко и невероятно сытно

Любимые пирожки – традиционное украинское блюдо. Ими угощают самых желанных гостей, готовят к праздникам или к семейным посиделкам.

Если вам захотелось полакомиться вкусненьким, предлагаем простой и быстрый рецепт пирожков картофелем от "Господиньки". Нежное румяное тесто, сочная начинка – все это не оставит вас равнодушным.

Как приготовить пирожки с картофелем на кефире

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • яйца – 1 шт.;
  • растительное масло – 30 мл;
  • мука – 400 г;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.;
  • картофель отварной – 400 г;
  • лук репчатый – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. В миске смешиваем кефир, соль, сахар и яйцо. В смесь вливаем масло, снова перемешиваем.
  2. Соединяем разрыхлитель и муку, просеиваем в кефирную массу и замешиваем тесто. Накрываем его целлофаном и оставляем на 10 минут.
  3. Лук чистим, моем, мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом.
  4. Картофель разминаем в пюре, добавляем обжаренный лук, солим и перчим по своему вкусу.
  5. Тесто делим на 16 равных частей, формируем небольшие колобки. Раскатываем их в толстые лепешки, в середину каждого выкладываем по ложке начинки, защипываем края.
  6. В сковороде разогреваем подсолнечное масло, выкладываем пирожки швом вниз и жарим до золотистой корочки.

Рекомендуем также приготовить жареные пирожки с капустой по рецепту "Телеграфа". Вы полюбите их за простоту приготовления и фантастический вкус!

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