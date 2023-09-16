Гора вкуснятины из стакана кефира: такие пирожки вы приготовите за 10 минут
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Просто, легко и невероятно сытно
Любимые пирожки – традиционное украинское блюдо. Ими угощают самых желанных гостей, готовят к праздникам или к семейным посиделкам.
Если вам захотелось полакомиться вкусненьким, предлагаем простой и быстрый рецепт пирожков картофелем от "Господиньки". Нежное румяное тесто, сочная начинка – все это не оставит вас равнодушным.
Как приготовить пирожки с картофелем на кефире
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 1 ст.л.;
- яйца – 1 шт.;
- растительное масло – 30 мл;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- картофель отварной – 400 г;
- лук репчатый – 1 шт.
Способ приготовления:
- В миске смешиваем кефир, соль, сахар и яйцо. В смесь вливаем масло, снова перемешиваем.
- Соединяем разрыхлитель и муку, просеиваем в кефирную массу и замешиваем тесто. Накрываем его целлофаном и оставляем на 10 минут.
- Лук чистим, моем, мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом.
- Картофель разминаем в пюре, добавляем обжаренный лук, солим и перчим по своему вкусу.
- Тесто делим на 16 равных частей, формируем небольшие колобки. Раскатываем их в толстые лепешки, в середину каждого выкладываем по ложке начинки, защипываем края.
- В сковороде разогреваем подсолнечное масло, выкладываем пирожки швом вниз и жарим до золотистой корочки.
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