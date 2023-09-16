Гора вкуснятины из стакана кефира: такие пирожки вы приготовите за 10 минут

Просто, легко и невероятно сытно

Любимые пирожки – традиционное украинское блюдо. Ими угощают самых желанных гостей, готовят к праздникам или к семейным посиделкам.

Если вам захотелось полакомиться вкусненьким, предлагаем простой и быстрый рецепт пирожков картофелем от "Господиньки". Нежное румяное тесто, сочная начинка – все это не оставит вас равнодушным.

Как приготовить пирожки с картофелем на кефире

Ингредиенты:

кефир – 250 мл;

соль – 1 ч.л.;

сахар – 1 ст.л.;

яйца – 1 шт.;

растительное масло – 30 мл;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

картофель отварной – 400 г;

лук репчатый – 1 шт.

Способ приготовления:

В миске смешиваем кефир, соль, сахар и яйцо. В смесь вливаем масло, снова перемешиваем. Соединяем разрыхлитель и муку, просеиваем в кефирную массу и замешиваем тесто. Накрываем его целлофаном и оставляем на 10 минут. Лук чистим, моем, мелко нарезаем и обжариваем до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом. Картофель разминаем в пюре, добавляем обжаренный лук, солим и перчим по своему вкусу. Тесто делим на 16 равных частей, формируем небольшие колобки. Раскатываем их в толстые лепешки, в середину каждого выкладываем по ложке начинки, защипываем края. В сковороде разогреваем подсолнечное масло, выкладываем пирожки швом вниз и жарим до золотистой корочки.

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