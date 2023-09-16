Через минуту тарелки будут пустыми: от этих наггетсов близкие оторвутся, когда они закончатся

Настоящая кабачковая лихорадка!

Когда позади все проверенные рецепты кабачковых оладий, пирогов и запеканок, пора прибегнуть к чему-то необычному. Почему бы не попробовать эти хрустящие и аппетитные кабачковые наггетсы?

Кабачковые наггетсы в духовке по рецепту Shuba получатся очень сочными и мягкими внутри, с обалденной хрустящей корочкой снаружи. Готовятся они просто, даже без подсолнечного масла. Такое блюдо с удовольствием будут уплетать даже те, кто следит за фигурой. Ну что, идем готовить?

Как приготовить хрустящие кабачковые наггетсы

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 1 шт.;

соль — 0.5 ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

сыр твердый — 50 г;

панировочные сухари — 30 г.

Способ приготовления:

Кабачок помойте и нарежьте дольками. Посолите овощ и оставьте на 15 минут. Лишнюю жидкость слейте, кабачок посыпьте мукой и перемешайте. Натрите твердый сыр, смешайте с панировочными сухарями. В этой смеси запанируйте кусочки кабачков. Противень застелите пергаментной бумагой, выложите кабачки. Запекайте их в духовке при температуре 180°С в течение 20 минут.

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