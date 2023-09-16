Не надо часами стоять у плиты: изысканный салат на каждый день

Это блюдо будут уплетать ложками

Различные салаты готовятся на наших кухнях практически каждый день. Они уместны и на праздничном столе, и на семейном ужине. Готовится это блюдо невероятно просто: необходимо нарезать ингредиенты и добавить вкусную заправку.

Безусловно, рецептов самых разнообразных салатов — видимо-невидимо. Кажется, что придумать новое блюдо невозможно. Если вы так считаете, то пикантный салат от "Главреда" именно для вас. Попробуйте — и вы забудете о других рецептах!

Как приготовить пикантный салат

Ингредиенты:

копченая грудка или копченое филе — 200 гр;

сыр моцарелла — 100 гр;

маринованные грибы (опята, белые, шампиньоны) - — 1/2 банки;

сухари белые — 1 пачка;

перец острый — по вкусу;

корнишоны — 3 шт.;

майонез легкий — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Мясо нарезаем кубиками, моцареллу также нарезаем одинаковыми кубиками. Все перемешиваем в тарелке. Добавляем к салату грибы, сухарики, мелко нарезанные корнишоны и мелко нарезанный острый перец. Блюдо солим, добавляем майонез и перемешиваем. Салат подаем к столу сразу же, чтобы сухарики были хрустящими.

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