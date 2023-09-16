Не надо часами стоять у плиты: изысканный салат на каждый день
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Это блюдо будут уплетать ложками
Различные салаты готовятся на наших кухнях практически каждый день. Они уместны и на праздничном столе, и на семейном ужине. Готовится это блюдо невероятно просто: необходимо нарезать ингредиенты и добавить вкусную заправку.
Безусловно, рецептов самых разнообразных салатов — видимо-невидимо. Кажется, что придумать новое блюдо невозможно. Если вы так считаете, то пикантный салат от "Главреда" именно для вас. Попробуйте — и вы забудете о других рецептах!
Как приготовить пикантный салат
Ингредиенты:
- копченая грудка или копченое филе — 200 гр;
- сыр моцарелла — 100 гр;
- маринованные грибы (опята, белые, шампиньоны) - — 1/2 банки;
- сухари белые — 1 пачка;
- перец острый — по вкусу;
- корнишоны — 3 шт.;
- майонез легкий — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем кубиками, моцареллу также нарезаем одинаковыми кубиками. Все перемешиваем в тарелке.
- Добавляем к салату грибы, сухарики, мелко нарезанные корнишоны и мелко нарезанный острый перец.
- Блюдо солим, добавляем майонез и перемешиваем. Салат подаем к столу сразу же, чтобы сухарики были хрустящими.
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