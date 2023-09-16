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Не надо часами стоять у плиты: изысканный салат на каждый день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой рецепт пикантного блюда
Простой рецепт пикантного блюда. Фото zhinochi-prymhy.com.ua

Это блюдо будут уплетать ложками

Различные салаты готовятся на наших кухнях практически каждый день. Они уместны и на праздничном столе, и на семейном ужине. Готовится это блюдо невероятно просто: необходимо нарезать ингредиенты и добавить вкусную заправку.

Безусловно, рецептов самых разнообразных салатов — видимо-невидимо. Кажется, что придумать новое блюдо невозможно. Если вы так считаете, то пикантный салат от "Главреда" именно для вас. Попробуйте — и вы забудете о других рецептах!

Как приготовить пикантный салат

Ингредиенты:

  • копченая грудка или копченое филе — 200 гр;
  • сыр моцарелла — 100 гр;
  • маринованные грибы (опята, белые, шампиньоны) - — 1/2 банки;
  • сухари белые — 1 пачка;
  • перец острый — по вкусу;
  • корнишоны — 3 шт.;
  • майонез легкий — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем кубиками, моцареллу также нарезаем одинаковыми кубиками. Все перемешиваем в тарелке.
  2. Добавляем к салату грибы, сухарики, мелко нарезанные корнишоны и мелко нарезанный острый перец.
  3. Блюдо солим, добавляем майонез и перемешиваем. Салат подаем к столу сразу же, чтобы сухарики были хрустящими.

Рекомендуем также приготовить простой салат с кукурузой и огурцами по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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