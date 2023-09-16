Овощной салат по этому рецепту зимой будут съедать трехлитровыми банками
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Универсальный рецепт заготовки на зиму
В самом разгаре сезон консервации, и все кулинары охотно закрывают любимые заготовки. Предлагаем вам попробовать овощной салат.
Это блюдо стоит только попробовать — и оно сразу станет любимым. Этот рецепт от "Фокуса" обязательно понравится тем, кто любит овощи в любом виде.
Как приготовить овощной салат на зиму
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг;
- помидоры — 1 кг;
- капуста — 400 гр;
- перец — 250 гр;
- лук — 250 гр;
- пучок петрушки;
- масло растительное — 150 мл;
- соль — 1,5 ст. л;
- уксус 9% — 2-3 ст. л;
- сахар — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Для начала готовим все овощи. Капусту шинкуем, огурцы нарезаем кружочками, а помидоры — дольками. Лук чистим, нарезаем полукольцами, перец — соломкой, а петрушку нарезаем.
- Все овощи смешиваем в большой миске, туда же добавляем растительное масло, соль, сахар и уксус. Все перемешиваем и оставляем на полтора часа, периодически помешивая.
- После того как овощи пустят сок, разложите их по банкам и прикройте крышками.
- Банки с салатом поставьте стерилизовать (на пол литровую банку нужно 10-12 минут после закипания воды). Закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
Как правильно хранить заготовки, читайте в материале "Телеграфа". Наслаждайтесь зимой потрясающим блюдом.