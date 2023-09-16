Овощной салат по этому рецепту зимой будут съедать трехлитровыми банками

Универсальный рецепт заготовки на зиму

В самом разгаре сезон консервации, и все кулинары охотно закрывают любимые заготовки. Предлагаем вам попробовать овощной салат.

Это блюдо стоит только попробовать — и оно сразу станет любимым. Этот рецепт от "Фокуса" обязательно понравится тем, кто любит овощи в любом виде.

Как приготовить овощной салат на зиму

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

капуста — 400 гр;

перец — 250 гр;

лук — 250 гр;

пучок петрушки;

масло растительное — 150 мл;

соль — 1,5 ст. л;

уксус 9% — 2-3 ст. л;

сахар — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Для начала готовим все овощи. Капусту шинкуем, огурцы нарезаем кружочками, а помидоры — дольками. Лук чистим, нарезаем полукольцами, перец — соломкой, а петрушку нарезаем. Все овощи смешиваем в большой миске, туда же добавляем растительное масло, соль, сахар и уксус. Все перемешиваем и оставляем на полтора часа, периодически помешивая. После того как овощи пустят сок, разложите их по банкам и прикройте крышками. Банки с салатом поставьте стерилизовать (на пол литровую банку нужно 10-12 минут после закипания воды). Закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Как правильно хранить заготовки, читайте в материале "Телеграфа". Наслаждайтесь зимой потрясающим блюдом.