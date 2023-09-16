Ученые узнали, какой бутерброд — самый лучший в мире: как его приготовить

Назвали идеальное сочетание хлеба и начинки

Мы рассказывали, как приготовить удивительный итальянский сэндвич с беконом. Но ясно одно: бутерброды – одно из самых популярных блюд в мире. Ученые показались идеей определить, каков же рецепт идеального бутерброда.

Как пишет "Фокус" со ссылкой на Daily Mail, в опросе приняло участие 2000 реципиентов. Такова была рецепт идеального бутерброда, в котором гармонично сочетаются хлеб, сыр, ветчина и помидоры.

Среди опрашиваемых 54% считают, что идеальный бутерброд должен включать ломтики помидора, 39% — сыр чедер, еще 39% — ветчину из Шварцвальда. Более половины опрошенных предпочитают поджарить сэндвич до корочки на гриле или сковороде.

Исследователи также установили, что одними из самых удачных овощных составляющих сэндвича есть помидоры, лук и огурцы. Самым популярным оказался соус для барбекю, майонез и медовая горчица. Несмотря на свою популярность, кетчуп не слишком подходит для холодных бутербродов.

Самой популярной белковой составляющей является ветчина из Шварцвальда, сразу за ней в рейтинге идет медовая индейка и обычная ветчина. Наиболее популярным сыром для сэндвичей является чедер.

Большинство опрошенных предпочитают "здоровые" варианты — цельнозерновой хлеб или хлеб на закваске. Мы рассказывали, как испечь дома необычный хлеб с сыром — такие ломтики тоже отлично подойдут, хоть и не вошли в рейтинг.