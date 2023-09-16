Закроете сотню банок — и будет мало: рецепт фантастической хрустящей заготовки на зиму
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Этот рецепт вам захочется повторять каждый год
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму аджику. Теперь делимся рецептом вкусного лечо с огурцами.
Секрет этой заготовки в том, что у нее нет точной рецептуры. Но обязательными ингредиентами должны быть огурцы, помидоры и перец. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Компонентов хватит на 4 банка по 0,5 литра.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
- Помидоры – 700 г
- Сладкий перец – 400 г
- Сахарный песок – 100 г
- Соль – 40 г (или по своему вкусу)
- Подсолнечное масло – 50 г
- Уксус 9% – 50 мл
- Чеснок – 5-6 зубчиков
- Острый перец – 1 маленький стручок (по желанию)
Способ приготовления:
- Овощи хорошо промываем под проточной водой. Перец очищаем от семян. У помидоров удаляем основания плодоножек. Чистим от шелухи зубчики чеснока. У огурцов срезаем кончики.
- Измельчаем в пюре нарезанные кусочками помидоры и острый перец. Сладкий перец крошим кубиками или соломкой.
- В кастрюлю с размельченными помидорами добавляем нарезанный перец, сахар, соль, масло. Перемешиваем и ставим на огонь.
- Доводим до кипения, убавляем огонь и провариваем еще 2-3 минуты. Тогда выкладываем нарезанные кружочками огурцы.
- Когда закипит, варим еще 5-6 минут. Минуты за три до окончания варки добавляем уксус и чеснок, пропущенный через пресс.
- Готовый салат раскладываем по стерилизованным банкам. Закатываем крышками.
Заготовка получается очень вкусная и ароматная. Также мы делились оригинальным рецептом капусты на зиму.