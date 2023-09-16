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Закроете сотню банок — и будет мало: рецепт фантастической хрустящей заготовки на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Ароматное лечо с огурцами, помидорами и перцем
Ароматное лечо с огурцами, помидорами и перцем. Фото 1 минута

Этот рецепт вам захочется повторять каждый год

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму аджику. Теперь делимся рецептом вкусного лечо с огурцами.

Секрет этой заготовки в том, что у нее нет точной рецептуры. Но обязательными ингредиентами должны быть огурцы, помидоры и перец. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Компонентов хватит на 4 банка по 0,5 литра.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг
  • Помидоры – 700 г
  • Сладкий перец – 400 г
  • Сахарный песок – 100 г
  • Соль – 40 г (или по своему вкусу)
  • Подсолнечное масло – 50 г
  • Уксус 9% – 50 мл
  • Чеснок – 5-6 зубчиков
  • Острый перец – 1 маленький стручок (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Овощи хорошо промываем под проточной водой. Перец очищаем от семян. У помидоров удаляем основания плодоножек. Чистим от шелухи зубчики чеснока. У огурцов срезаем кончики.
  2. Измельчаем в пюре нарезанные кусочками помидоры и острый перец. Сладкий перец крошим кубиками или соломкой.
  3. В кастрюлю с размельченными помидорами добавляем нарезанный перец, сахар, соль, масло. Перемешиваем и ставим на огонь.
  4. Доводим до кипения, убавляем огонь и провариваем еще 2-3 минуты. Тогда выкладываем нарезанные кружочками огурцы.
  5. Когда закипит, варим еще 5-6 минут. Минуты за три до окончания варки добавляем уксус и чеснок, пропущенный через пресс.
  6. Готовый салат раскладываем по стерилизованным банкам. Закатываем крышками.

Заготовка получается очень вкусная и ароматная. Также мы делились оригинальным рецептом капусты на зиму.

Теги:
#Рецепт #Огурцы #Консервация #Лечо