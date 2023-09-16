Вкуснейший торт из самых простых продуктов: фантастический десерт "Карпатка"
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Очень изысканный заварной торт
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший сметанный пирог. Теперь делимся рецептом изысканного заварного торта "Карпатка".
Этот пирог получается очень нежным и воздушным. Он может храниться в холодильнике несколько дней без потери вкуса.
Ингредиенты:
- Вода — 100 мл
- Молоко – 100 мл
- Мука — 140 г
- Яйца — 4 шт
- Сливочное масло — 80 г
- Соль – 1/2 ч.л.
- Миндальные хлопья – 15 г
Для крема:
- Молоко — 600 мл
- Сахар — 150 г
- Кукурузный крахмал — 60 г
- Яйца — 2 шт
- Ваниль — 6 г
- Сливочное масло — 200 г
- Ванильный сахар – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
- Для заварного теста в сотейнике смешиваем масло, воду, молоко и соль. Ставим сотейник на маленький огонь, доводим массу до кипения.
- Просеиваем муку в отдельную мисочку. Как только смесь закипит, всыпаем в нее одной большой порцией сразу всю муку и завариваем, тщательно размешивая деревянной ложкой.
- Тесто должно превратиться в плотную массу. Снимаем его с огня и перекладываем в миску. Когда тесто охладится до 70-80°С, по одному вводим яйца и перемешиваем.
- Заварное тесто должно получиться густым и тягучим. Половину теста перекладываем в разъемную форму, застеленную бумагой для выпечки, не выравнивая – поверхность уже испеченного коржа должна напоминать горный хребет.
- Посыпаем лепешку миндальными хлопьями, ставим все в духовку, разогретую до 200°С. Ориентировочное время выпекания – 25-30 минут.
- Для крема все молоко, кроме 150 мл, вливаем в сотейник. Доводим до кипения. В это время отдельно взбиваем яйца, сахар и ваниль. Добавляем в массу крахмал и перемешиваем.
- Половину закипелого молока вливаем в яичную смесь, активно перемешиваем и выливаем всю массу обратно в молоко. Все время перемешиваем.
- Как только крем закипел, выключаем огонь. Мешаем его еще пару минут.
- Готовый крем "в контакт" накрываем пищевой пленкой. Охлаждаем.
- Перед самым добавлением крема вмешиваем в него взбитое миксером сливочное масло. Собираем пирог.
Готовый десерт ставим в холодильник на 3 часа или всю ночь. Также мы рассказывали, как приготовить нежные апельсиновые мармеладные рулетики.