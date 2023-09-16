Вкуснейший торт из самых простых продуктов: фантастический десерт "Карпатка"

Очень изысканный заварной торт

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший сметанный пирог. Теперь делимся рецептом изысканного заварного торта "Карпатка".

Этот пирог получается очень нежным и воздушным. Он может храниться в холодильнике несколько дней без потери вкуса.

Ингредиенты:

Вода — 100 мл

Молоко – 100 мл

Мука — 140 г

Яйца — 4 шт

Сливочное масло — 80 г

Соль – 1/2 ч.л.

Миндальные хлопья – 15 г

Для крема:

Молоко — 600 мл

Сахар — 150 г

Кукурузный крахмал — 60 г

Яйца — 2 шт

Ваниль — 6 г

Сливочное масло — 200 г

Ванильный сахар – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Для заварного теста в сотейнике смешиваем масло, воду, молоко и соль. Ставим сотейник на маленький огонь, доводим массу до кипения. Просеиваем муку в отдельную мисочку. Как только смесь закипит, всыпаем в нее одной большой порцией сразу всю муку и завариваем, тщательно размешивая деревянной ложкой. Тесто должно превратиться в плотную массу. Снимаем его с огня и перекладываем в миску. Когда тесто охладится до 70-80°С, по одному вводим яйца и перемешиваем. Заварное тесто должно получиться густым и тягучим. Половину теста перекладываем в разъемную форму, застеленную бумагой для выпечки, не выравнивая – поверхность уже испеченного коржа должна напоминать горный хребет. Посыпаем лепешку миндальными хлопьями, ставим все в духовку, разогретую до 200°С. Ориентировочное время выпекания – 25-30 минут. Для крема все молоко, кроме 150 мл, вливаем в сотейник. Доводим до кипения. В это время отдельно взбиваем яйца, сахар и ваниль. Добавляем в массу крахмал и перемешиваем. Половину закипелого молока вливаем в яичную смесь, активно перемешиваем и выливаем всю массу обратно в молоко. Все время перемешиваем. Как только крем закипел, выключаем огонь. Мешаем его еще пару минут. Готовый крем "в контакт" накрываем пищевой пленкой. Охлаждаем. Перед самым добавлением крема вмешиваем в него взбитое миксером сливочное масло. Собираем пирог.

Готовый десерт ставим в холодильник на 3 часа или всю ночь. Также мы рассказывали, как приготовить нежные апельсиновые мармеладные рулетики.