Обед по прабабушкиным рецептам: древний украинский рецепт накормит всю семью (видео)
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Необычный суп покорит всю семью
Сладковатый и насыщенный вкус свеклы знаком нам с детства. Она делает любое наше блюдо ярче. К тому же этот овощ невероятно питателен и насыщен полезными веществами.
"Кухня як Релакс" делится рецептом бурячанки — древнего украинского блюда из молодой свеклы. Этот незаслужено забытый суп получался очень вкусным, полезным, а есть его можно и горячим, и холодным. Попробуем?
Как приготовить бурячанку из молодой свеклы
Ингредиенты:
- 4 пучка зелени молодой свеклы (только листья);
- 2-3 молодых морковки;
- соль, молотый черный перец — по вкусу;
- пшено — 100-150 г;
- 2 молодых луковицы;
- сливки — 30 мл (или 3-4 ложки сметаны);
- яйцо — 1 шт.;
- укроп свежий — пучок;
- пажитник — ½ ч. л.;
- уксус — ½ ч. л.;
- сало — 100-150 г.
Способ приготовления:
- Листья свеклы моем и мелко нарезаем. Складываем их в кастрюлю, добавляем нарезанную кружочками морковь. Овощи полностью заливаем холодной водой, чтобы она полностью их покрывала, солим и ставим на огонь.
- Пшено тщательно промываем и засыпаем в чашу блендера. Лук чистим, нарезаем, отправляем к пшену. Добавляем сливки и взбиваем до однородности. В массу отправляем яйцо и снова все взбиваем.
- Когда морковь станет мягкой, в овощной бульон постепенно добавляем пшенную массу. Все перемешиваем и даем снова закипеть.
- Добавляем в бурячанку мелко нарезанный укроп, перец и пажитник, а в конце готовки — уксус. Даем закипеть и ждем, пока суп станет приятного розового оттенка.
- Для приготовления подливки мелко нарезаем сало, отправляем на сухую сковороду на средний огонь и обжариваем до шкварок.
- Подаем бурячанку на стол, посыпая свежим укропом и поливая шкварками.
Приготовьте к этому потрясающему блюду пампушки с чесноком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!