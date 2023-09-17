Обед по прабабушкиным рецептам: древний украинский рецепт накормит всю семью (видео)

Необычный суп покорит всю семью

Сладковатый и насыщенный вкус свеклы знаком нам с детства. Она делает любое наше блюдо ярче. К тому же этот овощ невероятно питателен и насыщен полезными веществами.

"Кухня як Релакс" делится рецептом бурячанки — древнего украинского блюда из молодой свеклы. Этот незаслужено забытый суп получался очень вкусным, полезным, а есть его можно и горячим, и холодным. Попробуем?

Как приготовить бурячанку из молодой свеклы

Ингредиенты:

4 пучка зелени молодой свеклы (только листья);

2-3 молодых морковки;

соль, молотый черный перец — по вкусу;

пшено — 100-150 г;

2 молодых луковицы;

сливки — 30 мл (или 3-4 ложки сметаны);

яйцо — 1 шт.;

укроп свежий — пучок;

пажитник — ½ ч. л.;

уксус — ½ ч. л.;

сало — 100-150 г.

Способ приготовления:

Листья свеклы моем и мелко нарезаем. Складываем их в кастрюлю, добавляем нарезанную кружочками морковь. Овощи полностью заливаем холодной водой, чтобы она полностью их покрывала, солим и ставим на огонь. Пшено тщательно промываем и засыпаем в чашу блендера. Лук чистим, нарезаем, отправляем к пшену. Добавляем сливки и взбиваем до однородности. В массу отправляем яйцо и снова все взбиваем. Когда морковь станет мягкой, в овощной бульон постепенно добавляем пшенную массу. Все перемешиваем и даем снова закипеть. Добавляем в бурячанку мелко нарезанный укроп, перец и пажитник, а в конце готовки — уксус. Даем закипеть и ждем, пока суп станет приятного розового оттенка. Для приготовления подливки мелко нарезаем сало, отправляем на сухую сковороду на средний огонь и обжариваем до шкварок. Подаем бурячанку на стол, посыпая свежим укропом и поливая шкварками.

Бурячанка - древнее украинское блюдо

Приготовьте к этому потрясающему блюду пампушки с чесноком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!