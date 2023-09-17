Чтобы не включать духовку: от такой запеканки через минуту не останется ни крошки
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Не ищите других рецептов — этот лучший!
Завтрак — один из важнейших приемов пищи. Очень хочется, чтобы он был и вкусным, и полезным, и быстрым в приготовлении.
Пышная творожная запеканка по рецепту Shuba соответствует всем критериям! К тому же для ее приготовления даже не придется включать духовку — вам понадобиться только сковорода. По желанию в творожную массу для запеканки вы можете добавить изюм, сезонные ягоды или нарезанные фрукты.
Как приготовить творожную запеканку в сковороде
Ингредиенты на 2 порции:
- творог 9% — 600 г;
- размягченное масло сливочное 73% — 1 ст. л.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- сахар ванильный — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- манка — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Творог, сливочное масло, яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем блендером. В полученную массу добавляем разрыхлитель и манку, все перемешиваем.
- Дно сковороды застилаем пергаментом и при необходимости смазываем растительным маслом, выливаем сверху творожную массу и разравниваем.
- Сковороду накрываем крышкой и готовим запеканку на слабом огне 20-25 минут. Огонь выключаем, снимаем крышку и оставляем запеканку остывать.
Предлагаем приготовить творожную запеканку с ягодами по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!