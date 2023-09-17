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Чтобы не включать духовку: от такой запеканки через минуту не останется ни крошки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Без творожной запеканки вы не будете просыпаться!
Без творожной запеканки вы не будете просыпаться!. Фото shuba.life

Не ищите других рецептов — этот лучший!

Завтрак — один из важнейших приемов пищи. Очень хочется, чтобы он был и вкусным, и полезным, и быстрым в приготовлении.

Пышная творожная запеканка по рецепту Shuba соответствует всем критериям! К тому же для ее приготовления даже не придется включать духовку — вам понадобиться только сковорода. По желанию в творожную массу для запеканки вы можете добавить изюм, сезонные ягоды или нарезанные фрукты.

Как приготовить творожную запеканку в сковороде

Ингредиенты на 2 порции:

  • творог 9% — 600 г;
  • размягченное масло сливочное 73% — 1 ст. л.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сахар ванильный — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • манка — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Творог, сливочное масло, яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем блендером. В полученную массу добавляем разрыхлитель и манку, все перемешиваем.
  2. Дно сковороды застилаем пергаментом и при необходимости смазываем растительным маслом, выливаем сверху творожную массу и разравниваем.
  3. Сковороду накрываем крышкой и готовим запеканку на слабом огне 20-25 минут. Огонь выключаем, снимаем крышку и оставляем запеканку остывать.

Предлагаем приготовить творожную запеканку с ягодами по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
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