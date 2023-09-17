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Отбивные получатся сочными и ароматными: хитрый рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отбивные станут еще более сочными
Отбивные станут еще более сочными. Фото harchi.info

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Вкусные, сочные отбивные – это классика кулинарии. Их легко приготовить, но тоже легко испортить.

Однако не допустить этого и превратить обычные отбивные в ресторанное блюдо поможет луковый кляр. Именно с ним мясо станет намного более ароматным, вкусным и аппетитным. Такое блюдо по рецепту Рixelinform понравится даже самым переборчивым гостям и они будут просить рецепт.

Как приготовить отбивные в луковом кляре

Ингредиенты:

  • филе курицы – 500 г;
  • лук – 2 шт.;
  • сметана и майонез – по 2 ст. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 3 ложки;
  • соль – четверть чайной ложки;
  • черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Мясо моем, нарезаем кусочками и отбиваем с обеих сторон. Будущие отбивные солим и перчим.
  2. Лук чистим и измельчаем в блендере. Туда же добавляем сметану и майонез, все снова перебиваем.
  3. К луковой массе добавляем яйца, соль, муку и перец. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния.
  4. Каждую отбивную опускаем на несколько секунд в кляр и выкладываем на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Жарим мясо под крышкой на среднем огне до золотистого цвета.

Ранее мы рассказывали, как жарят отбивные в дорогих ресторанах. Они получатся самыми вкусными, сочными и ароматными.

Теги:
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