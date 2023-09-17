Отбивные получатся сочными и ароматными: хитрый рецепт
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Вкусные, сочные отбивные – это классика кулинарии. Их легко приготовить, но тоже легко испортить.
Однако не допустить этого и превратить обычные отбивные в ресторанное блюдо поможет луковый кляр. Именно с ним мясо станет намного более ароматным, вкусным и аппетитным. Такое блюдо по рецепту Рixelinform понравится даже самым переборчивым гостям и они будут просить рецепт.
Как приготовить отбивные в луковом кляре
Ингредиенты:
- филе курицы – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- сметана и майонез – по 2 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 3 ложки;
- соль – четверть чайной ложки;
- черный перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо моем, нарезаем кусочками и отбиваем с обеих сторон. Будущие отбивные солим и перчим.
- Лук чистим и измельчаем в блендере. Туда же добавляем сметану и майонез, все снова перебиваем.
- К луковой массе добавляем яйца, соль, муку и перец. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния.
- Каждую отбивную опускаем на несколько секунд в кляр и выкладываем на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. Жарим мясо под крышкой на среднем огне до золотистого цвета.
Ранее мы рассказывали, как жарят отбивные в дорогих ресторанах. Они получатся самыми вкусными, сочными и ароматными.