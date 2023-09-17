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Вы будете сомневаться, что вообще готовили: такой салат с "Мивиной" исчезнет с тарелок за секунды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой салат получается быстрым и питательным
Такой салат получается быстрым и питательным. Фото shuba.life

Блюдо быстро готовится и быстро съедается

Самые разнообразные салаты готовятся на каждой кухне достаточно часто. Нарезать продукты, приготовить заправку и все смешать — это самый универсальный рецепт блюда.

А что, если использовать в салат лапшу быстрого приготовления? Получится простое и невероятно вкусное блюдо. Вы его можете даже просто намазывать на хлеб и багет. Shuba рекомендует добавлять в него любимые продукты — от грибов и до крабовых палочек. Таким блюдом можно и перекусить, и поставить на праздничный стол.

Как приготовить салат с "Мивиной"

Ингредиенты на 4 порции:

  • вермишель "Мивина" — 1 шт.;
  • вареные куриные яйца — 2 шт.;
  • вода — 200 мл;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • майонез 72% — 100 г;
  • огурцы маринованные — 2 шт.;
  • вареная колбаса — 150 г;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лапшу быстрого приготовления отправьте в миску и добавьте специи из пакетика. Все залейте кипятком. По истечению указанного на упаковке времени слейте жидкость, лапшу переложите в салатник.
  2. Лук мелко нарежьте, колбасу порежьте кубиками. Все отправьте к лапше.
  3. Соленые огурцы нарежьте кубиками, измельчите вареные яйца, отправьте все в салатник.
  4. Добавьте майонез и перец по вкусу, все перемешайте. Салат готов.

"Телеграф" рекомендует еще один сытный салат с "Мивиной". Простые ингредиенты, пару минут времени — и блюдо готово!

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