Вы будете сомневаться, что вообще готовили: такой салат с "Мивиной" исчезнет с тарелок за секунды
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Блюдо быстро готовится и быстро съедается
Самые разнообразные салаты готовятся на каждой кухне достаточно часто. Нарезать продукты, приготовить заправку и все смешать — это самый универсальный рецепт блюда.
А что, если использовать в салат лапшу быстрого приготовления? Получится простое и невероятно вкусное блюдо. Вы его можете даже просто намазывать на хлеб и багет. Shuba рекомендует добавлять в него любимые продукты — от грибов и до крабовых палочек. Таким блюдом можно и перекусить, и поставить на праздничный стол.
Как приготовить салат с "Мивиной"
Ингредиенты на 4 порции:
- вермишель "Мивина" — 1 шт.;
- вареные куриные яйца — 2 шт.;
- вода — 200 мл;
- лук репчатый — 1 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- огурцы маринованные — 2 шт.;
- вареная колбаса — 150 г;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лапшу быстрого приготовления отправьте в миску и добавьте специи из пакетика. Все залейте кипятком. По истечению указанного на упаковке времени слейте жидкость, лапшу переложите в салатник.
- Лук мелко нарежьте, колбасу порежьте кубиками. Все отправьте к лапше.
- Соленые огурцы нарежьте кубиками, измельчите вареные яйца, отправьте все в салатник.
- Добавьте майонез и перец по вкусу, все перемешайте. Салат готов.
"Телеграф" рекомендует еще один сытный салат с "Мивиной". Простые ингредиенты, пару минут времени — и блюдо готово!