Кабачковая лихорадка продолжается: такие котлетки получатся не хуже мясных

Ради них вы будете покупать все кабачки в городе

Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях – пожалуй, это самый популярный рецепт. А можно ли разнообразить этот рецепт?

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить невероятно ароматные и сытные котлеты без грамма фарша, а только из риса и кабачков. Блюдо не оставит вас равнодушным: готовится оно недолго из подручных продуктов, а на вкус получается фантастическим.

Как приготовить кабачковые котлеты

Ингредиенты:

рис – 160 г;

соль – 0,5 ч. л.;

цукини или кабачок – 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

яйцо – 1шт.;

красный сладкий молотый перец – 0,5 ч. л.;

красный острый перец – 0,5 ч. л.;

мука – 20 г.

Способ приготовления:

Рис промываем тщательно несколько раз, выкладываем в кастрюлю, солим, заливаем водой и варим до готовности. Цукини моем, сушим, чистим, удаляем плодоножку и натираем на большой терке, отжимаем от лишней жидкости. Лук чистим и нарезаем маленькими кусочками. В готовый рис разбиваем яйца, выкладываем лук и кабачок. До полученной массы высыпаем красный молотый перец, острый красный перец, все перемешиваем руками. Добавляем муку, снова все перемешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем рисово-кабачковую массу в сковороду. Котлеты обжариваем на среднем огне по бокам до золотистой корочки.

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