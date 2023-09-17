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Кабачковая лихорадка продолжается: такие котлетки получатся не хуже мясных

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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В этих биточках нет ни грамма мяса
В этих биточках нет ни грамма мяса. Фото babusyni-retsepty

Ради них вы будете покупать все кабачки в городе

Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях – пожалуй, это самый популярный рецепт. А можно ли разнообразить этот рецепт?

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить невероятно ароматные и сытные котлеты без грамма фарша, а только из риса и кабачков. Блюдо не оставит вас равнодушным: готовится оно недолго из подручных продуктов, а на вкус получается фантастическим.

Как приготовить кабачковые котлеты

Ингредиенты:

  • рис – 160 г;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • цукини или кабачок – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • яйцо – 1шт.;
  • красный сладкий молотый перец – 0,5 ч. л.;
  • красный острый перец – 0,5 ч. л.;
  • мука – 20 г.

Способ приготовления:

  1. Рис промываем тщательно несколько раз, выкладываем в кастрюлю, солим, заливаем водой и варим до готовности.
  2. Цукини моем, сушим, чистим, удаляем плодоножку и натираем на большой терке, отжимаем от лишней жидкости.
  3. Лук чистим и нарезаем маленькими кусочками.
  4. В готовый рис разбиваем яйца, выкладываем лук и кабачок.
  5. До полученной массы высыпаем красный молотый перец, острый красный перец, все перемешиваем руками. Добавляем муку, снова все перемешиваем.
  6. В сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем рисово-кабачковую массу в сковороду. Котлеты обжариваем на среднем огне по бокам до золотистой корочки.

"Телеграф" рекомендует также приготовить "кабачки по-французски". Попробуйте — и вы не пожалеете!

Теги:
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