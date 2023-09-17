Кабачковая лихорадка продолжается: такие котлетки получатся не хуже мясных
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Ради них вы будете покупать все кабачки в городе
Мы привыкли при слове "котлеты" представлять мясное блюдо с чесноком в панировочных сухарях – пожалуй, это самый популярный рецепт. А можно ли разнообразить этот рецепт?
"Бабусині рецепти" предлагают приготовить невероятно ароматные и сытные котлеты без грамма фарша, а только из риса и кабачков. Блюдо не оставит вас равнодушным: готовится оно недолго из подручных продуктов, а на вкус получается фантастическим.
Как приготовить кабачковые котлеты
Ингредиенты:
- рис – 160 г;
- соль – 0,5 ч. л.;
- цукини или кабачок – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- яйцо – 1шт.;
- красный сладкий молотый перец – 0,5 ч. л.;
- красный острый перец – 0,5 ч. л.;
- мука – 20 г.
Способ приготовления:
- Рис промываем тщательно несколько раз, выкладываем в кастрюлю, солим, заливаем водой и варим до готовности.
- Цукини моем, сушим, чистим, удаляем плодоножку и натираем на большой терке, отжимаем от лишней жидкости.
- Лук чистим и нарезаем маленькими кусочками.
- В готовый рис разбиваем яйца, выкладываем лук и кабачок.
- До полученной массы высыпаем красный молотый перец, острый красный перец, все перемешиваем руками. Добавляем муку, снова все перемешиваем.
- В сковороде разогреваем растительное масло. Ложкой выкладываем рисово-кабачковую массу в сковороду. Котлеты обжариваем на среднем огне по бокам до золотистой корочки.
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