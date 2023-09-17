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Смешали, запекли - и сразу в рот: самый простой рецепт козинаков (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы не будете успевать готовить эти козинаки
Вы не будете успевать готовить эти козинаки. Фото скриншот Youtube

Хрустите с удовольствием!

Фантастические козинаки – любимая многими с детства сладость. Предлагаем поддаться воспоминаниям и приготовить этот десерт дома, ведь ничего сложного в этом нет.

Традиционно эта вкуснятина готовится из орехов, но YouTube-канал "Свідома їжа" предлагает в рецепт добавить любимые семена и бананы. Все эти ингредиенты вкусны и по отдельности, а в этом десерте они отлично дополняют друг друга. Десерт не содержит меда и сахара, и, следовательно, не наносит вред здоровью и фигуре. Такой вкусный и полезный десерт понравится вам и вашим близким.

Как приготовить домашние козинаки

Ингредиенты:

  • 2 банана;
  • 300 г любых любимых семян и орехов (в рецепте использованы кунжут, мак, лен, чиа, семена тыквы, арахис, грецкий орех, миндаль) — пропорции не важны.

Способ приготовления:

  1. Разомните бананы вилкой.
  2. В полученное пюре добавьте семена и орехи.
  3. Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите полученную массу и сформируйте лепешку прямоугольной формы. Полученный корж разрежьте на небольшие кусочки.
  4. Выпекайте козинаки в духовке в течение 20 минут при температуре 180 °C.

Рекомендуем также приготовить тертый пирог с грецкими орехами по рецепту "Телеграфа". Сытное и универсальное блюдо подойдет и для праздничного стола, и для домашних посиделок.

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