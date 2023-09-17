Смешали, запекли - и сразу в рот: самый простой рецепт козинаков (видео)

Хрустите с удовольствием!

Фантастические козинаки – любимая многими с детства сладость. Предлагаем поддаться воспоминаниям и приготовить этот десерт дома, ведь ничего сложного в этом нет.

Традиционно эта вкуснятина готовится из орехов, но YouTube-канал "Свідома їжа" предлагает в рецепт добавить любимые семена и бананы. Все эти ингредиенты вкусны и по отдельности, а в этом десерте они отлично дополняют друг друга. Десерт не содержит меда и сахара, и, следовательно, не наносит вред здоровью и фигуре. Такой вкусный и полезный десерт понравится вам и вашим близким.

Как приготовить домашние козинаки

Ингредиенты:

2 банана;

300 г любых любимых семян и орехов (в рецепте использованы кунжут, мак, лен, чиа, семена тыквы, арахис, грецкий орех, миндаль) — пропорции не важны.

Способ приготовления:

Разомните бананы вилкой. В полученное пюре добавьте семена и орехи. Противень застелите пергаментной бумагой. Выложите полученную массу и сформируйте лепешку прямоугольной формы. Полученный корж разрежьте на небольшие кусочки. Выпекайте козинаки в духовке в течение 20 минут при температуре 180 °C.

Рекомендуем также приготовить тертый пирог с грецкими орехами по рецепту "Телеграфа". Сытное и универсальное блюдо подойдет и для праздничного стола, и для домашних посиделок.