Просто возьмите шесть яблок и немного муки: пирог, на который сбегутся все соседи

В тысячу раз лучше шарлотки!

В сезон яблок хочется полакомиться выпечкой с любимыми фруктами. Если пробовали готовить даже шарлотку без теста, предлагаем еще один вариант необычного яблочного пирога.

Такая выпечка от "Бабусиних рецептів" удивит близких даже своим внешним видом. Попробовав, любимый и дети влюбятся в нее из первого кусочка.

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

сметана – 150 г;

яичный желток – 2 шт.;

сахар – 100 г;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 1 ч.л.;

сливочное масло – 200 г;

яблоко – 6 шт.;

яичный белок – 1 шт.

Способ приготовления:

Сметану перемешиваем с яичными желтками сахарным песком, тщательно перемешиваем. Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем. Туда же выкладываем холодное сливочное масло, руками делаем сливочную крошку. Добавляем ее в сметанную смесь, руками замешиваем эластичное тесто. Накрываем плёнкой и прячем в холодильник на 10 минут. У яблок удаляем шкурку и семена, каждое яблоко делим на две части. Через указанное время достаем тесто. Делим его на две части, каждую раскатываем в квадратный пласт одинакового размера. На один пласт на небольшом расстоянии выкладываем половинки яблок. Промежутки между яблоками смазываем яичным белком. Яблоки по желанию посыпаем корицей, накрываем вторым пластом, защипываем края и прижимаем один пласт к другому в промежутках между яблоками. Застилаем пергаментом противень, выкладываем пирог и выпекаем при 180 градусах 30-35 минут в духовке. По желанию готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

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