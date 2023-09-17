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Просто возьмите шесть яблок и немного муки: пирог, на который сбегутся все соседи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот пирог поразит даже внешним видом
Этот пирог поразит даже внешним видом. Фото babusyni-retsepty

В тысячу раз лучше шарлотки!

В сезон яблок хочется полакомиться выпечкой с любимыми фруктами. Если пробовали готовить даже шарлотку без теста, предлагаем еще один вариант необычного яблочного пирога.

Такая выпечка от "Бабусиних рецептів" удивит близких даже своим внешним видом. Попробовав, любимый и дети влюбятся в нее из первого кусочка.

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

  • сметана – 150 г;
  • яичный желток – 2 шт.;
  • сахар – 100 г;
  • мука – 400 г;
  • разрыхлитель – 1 ч.л.;
  • сливочное масло – 200 г;
  • яблоко – 6 шт.;
  • яичный белок – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Сметану перемешиваем с яичными желтками сахарным песком, тщательно перемешиваем.
  2. Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем. Туда же выкладываем холодное сливочное масло, руками делаем сливочную крошку. Добавляем ее в сметанную смесь, руками замешиваем эластичное тесто. Накрываем плёнкой и прячем в холодильник на 10 минут.
  3. У яблок удаляем шкурку и семена, каждое яблоко делим на две части.
  4. Через указанное время достаем тесто. Делим его на две части, каждую раскатываем в квадратный пласт одинакового размера.
  5. На один пласт на небольшом расстоянии выкладываем половинки яблок. Промежутки между яблоками смазываем яичным белком.
  6. Яблоки по желанию посыпаем корицей, накрываем вторым пластом, защипываем края и прижимаем один пласт к другому в промежутках между яблоками.
  7. Застилаем пергаментом противень, выкладываем пирог и выпекаем при 180 градусах 30-35 минут в духовке.
  8. По желанию готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Рекомендуем также приготовить омлет с яблоками по рецепту "Телеграфа". От этой вкуснятины мало кто откажется.

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