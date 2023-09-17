Просто возьмите шесть яблок и немного муки: пирог, на который сбегутся все соседи
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В тысячу раз лучше шарлотки!
В сезон яблок хочется полакомиться выпечкой с любимыми фруктами. Если пробовали готовить даже шарлотку без теста, предлагаем еще один вариант необычного яблочного пирога.
Такая выпечка от "Бабусиних рецептів" удивит близких даже своим внешним видом. Попробовав, любимый и дети влюбятся в нее из первого кусочка.
Как приготовить яблочный пирог
Ингредиенты:
- сметана – 150 г;
- яичный желток – 2 шт.;
- сахар – 100 г;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 1 ч.л.;
- сливочное масло – 200 г;
- яблоко – 6 шт.;
- яичный белок – 1 шт.
Способ приготовления:
- Сметану перемешиваем с яичными желтками сахарным песком, тщательно перемешиваем.
- Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем. Туда же выкладываем холодное сливочное масло, руками делаем сливочную крошку. Добавляем ее в сметанную смесь, руками замешиваем эластичное тесто. Накрываем плёнкой и прячем в холодильник на 10 минут.
- У яблок удаляем шкурку и семена, каждое яблоко делим на две части.
- Через указанное время достаем тесто. Делим его на две части, каждую раскатываем в квадратный пласт одинакового размера.
- На один пласт на небольшом расстоянии выкладываем половинки яблок. Промежутки между яблоками смазываем яичным белком.
- Яблоки по желанию посыпаем корицей, накрываем вторым пластом, защипываем края и прижимаем один пласт к другому в промежутках между яблоками.
- Застилаем пергаментом противень, выкладываем пирог и выпекаем при 180 градусах 30-35 минут в духовке.
- По желанию готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.
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