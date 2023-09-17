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Большая миска салата из банки консервы: бюджетный рецепт вкусной праздничной закуски

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рецепт такого салата очень прост
Рецепт такого салата очень прост. Фото prostoway

Блюдо и на каждый день, и к праздничному столу

Мы рассказывали, как с рыбкой сделать вкусный закусочный рулет из лаваша. Теперь делимся рецептом очень простого салата.

Он готовится из доступных продуктов, а получается вкусным и изысканным. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Яйца отварные – 3-4 шт.
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Зеленый горошек – 1 банка
  • Консервы рыбные – 1 банка
  • зеленый лук
  • Майонез — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Салат готовится очень быстро при условии, что яйца отварены заранее. Но даже если нет, все равно все блюдо с нуля не занимает больше 15-20 минут.
  2. Яйца чистим, крошим и отправляем в миску. Добавляем по вкусу маринованные огурцы. С консервированного горошка сливаем жидкость, зерна добавляем в салат. Их количество добавляем по своему усмотрению. Добавляем вымытый и накрошенный зеленый лук.
  3. Любую консерву открываем, разминаем вилкой и добавляем в салат. Чуть-чуть перчим, соли добавлять не нужно — и рыба, и огурцы, и горошек, и даже майонез ее содержат. Заправляем салат майонезом, перемешиваем.

Такая закуска отлично дополнит и обычный, и праздничный столы. Просто как вкусные и сытные бутерброды.

Теги:
#Рецепт #Салат #Майонез #Консерва