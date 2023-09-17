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Гости оближут тарелку после этой закуски: сытный салат с фасолью и орехами

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Фантастически вкусный салат с фасолькой
Фантастически вкусный салат с фасолькой. Фото shuba.life

Выходит очень сытно и очень вкусно

Фасоль – это универсальный и очень вкусный продукт. Немногие знают, но из нее можно готовить не только питательные супы. Делимся рецептом аппетитного салата.

Кроме фасоли, в состав блюда входят орехи и жареный лук – это сочетание может быть несколько необычным, но очень вкусным. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 200 г консервированной красной фасоли;
  • 50 г. грецких орехов;
  • 100 г. репчатого лука;
  • свежая зелень по вкусу;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Очищаемые орехи обжариваем на сухой сковородке, а затем измельчаем. Лук чистим, нарезаем полукольцами.
  2. Обжариваем ее до золотистости на небольшом количестве растительного масла. Также мелко нарезаем свежую промытую и просушенную зелень.
  3. В миску выкладываем консервированную фасоль, перед этим сливаем лишнюю жидкость, если она есть. Добавляем в блюдо лук, орехи и зелень.
  4. Все тщательно перемешиваем. По вкусу добавляем соль и черный перец. Заправляем растительным маслом, снова перемешиваем и подаем.

Салат стоит есть сразу – так он будет самым вкусным. Также мы делились рецептом аппетитной закуски из баклажанов.

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#Рецепт #Салат #Фасоль