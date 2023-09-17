Гости оближут тарелку после этой закуски: сытный салат с фасолью и орехами
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Выходит очень сытно и очень вкусно
Фасоль – это универсальный и очень вкусный продукт. Немногие знают, но из нее можно готовить не только питательные супы. Делимся рецептом аппетитного салата.
Кроме фасоли, в состав блюда входят орехи и жареный лук – это сочетание может быть несколько необычным, но очень вкусным. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 200 г консервированной красной фасоли;
- 50 г. грецких орехов;
- 100 г. репчатого лука;
- свежая зелень по вкусу;
- соль и черный перец по вкусу;
- 2 ст. л. растительного масла.
Способ приготовления:
- Очищаемые орехи обжариваем на сухой сковородке, а затем измельчаем. Лук чистим, нарезаем полукольцами.
- Обжариваем ее до золотистости на небольшом количестве растительного масла. Также мелко нарезаем свежую промытую и просушенную зелень.
- В миску выкладываем консервированную фасоль, перед этим сливаем лишнюю жидкость, если она есть. Добавляем в блюдо лук, орехи и зелень.
- Все тщательно перемешиваем. По вкусу добавляем соль и черный перец. Заправляем растительным маслом, снова перемешиваем и подаем.
Салат стоит есть сразу – так он будет самым вкусным. Также мы делились рецептом аппетитной закуски из баклажанов.