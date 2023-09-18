Вкуснее магазинного в тысячу раз: готовим тонкий лаваш на сковороде из муки и воды

Вкуснее рецепта быть не может!

Лаваш всегда приходит нам на помощь. Если хочется быстро приготовить необычный завтрак — просто пожарьте яйцо в лаваше. Любите классическую шаурму – завернуть сочное мясо с овощами в лаваш займет несколько минут. Он всегда выручит и поможет приготовить что-нибудь вкусненькое.

Если же хотите, чтобы лаваш всегда был дома, приготовьте его по рецепту Shuba. Для этого вам понадобиться несколько простых ингредиентов и немного времени. Есть его лучше свежим, а если что-то останется — храните в целлофановом пакете в холодильнике.

Как приготовить тонкий лаваш на сковороде

Ингредиенты на 5 порций:

мука пшеничная — 500 г;

вода — 250 мл;

масло подсолнечное — 30 мл;

соль — 5 г;

горчица — 10 г.

Способ приготовления:

Муку просейте, добавьте теплую воду, горчицу, растительное масло и соль и замесите тугое гладкое тесто. Месите в течение 10-15 минут. Накройте его полотенцем и оставьте на полчаса. На чистую поверхность с мукой выложите тесто, сделайте колбаску и нарежьте на 10 равных кусочков. Каждый раскатайте в тонкий пласт толщиной 1 мм. Сухую сковороду нагрейте. Обжаривайте на ней каждый лаваш по 1-1,5 минуты с одной стороны и 30 секунд с другой.

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