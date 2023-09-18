Майонез на молоке: для этого рецепта вам даже яйца не понадобятся
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Вам понадобиться всего пару минут на приготовление
Сегодня на магазинных полках огромное разнообразие майонезов на любой вкус и по любой цене. Но мы не всегда уверены в качестве покупного соуса. Может, попробуем сделать его дома?
Хотим вас заверить: приготовить майонез по рецепту "Це Смак" очень просто. Вам даже не понадобятся яйца, а все необходимые ингредиенты есть в вашем холодильнике. Приготовление соуса не займет много времени – всего пару минут, и уже можно заправлять салат или подавать продукт к другим блюдам. Если вы попробуете домашний майонез один раз, вы больше никогда не будете покупать этот соус в магазине — у вас получится дешевле, вкуснее и полезнее. Попробуйте – и убедитесь!
Как приготовить густой майонез на молоке без яиц
Ингредиенты на 6 порций:
- молоко комнатной температуры – 100 мл;
- подсолнечное масло – 200 мл;
- горчица – 1 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сахар – 2 ч. л.;
- уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Подсолнечное масло смешайте с молоком. Добавьте соль, сахар и взбейте блендером до густоты.
- В массу добавьте горчицу и уксус, перемешать все до однородного состояния. Майонез готов!
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