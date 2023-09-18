Кабачок и немного овсянки: бюджетные котлеты накормят всю семью
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Сытное и полезное блюдо
Мы привыкли при слове котлеты представлять именно мясные изделия. Предлагаем сегодня удивить близких и друзей невероятными биточками, в которых нет ни грамма фарша.
"Бабусині рецепти" предлагают приготовить такое блюдо из кабачков и овсянки. На первый взгляд невероятное сочетание понравится абсолютно всем!
Как приготовить котлеты из кабачков и овсянки
Ингредиенты:
- кабачок – 350 г;
- морковь – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- твердый творог – 100 г;
- петрушка – 1 пучок;
- картофель – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль – ½ ч. л.;
- черный перец – 1 щепотка;
- прованские травы – ч. л.;
- паприка – ½ ч. л.;
- овсяные хлопья – 4 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 2 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- укроп – 1 пучок;
- сушеный чеснок – 1 ч. л.;
- молотая копченая паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Кабачок моем, удаляем плодоножку, натираем на большой терке. Кабачковую массу солим и с помощью дуршлага отжимаем жидкость.
- Очищенную морковь натираем на мелкой терке, твердый сыр и очищенный картофель натираем на крупную, петрушку мелко нарезаем.
- Смешиваем все указанные ингредиенты, добавляем зубчик пропущенного через пресс чеснока, соль, черный перец, прованские травы и паприку.
- В блендере измельчаем до состояния крошки овсяные хлопья, добавляем в кабачковую смесь, перемешиваем и оставляем. Через 15 минут формируем из овощной смеси небольшие котлеты.
- Обваливаем котлеты в муке, выкладываем на разогретую с подсолнечным маслом сковороду и обжариваем по 4-5 минут с каждой стороны.
- Для приготовления соуса смешиваем нарезанный укроп с майонезом и сметаной. Высыпаем в соус сушеный чеснок и молотую копченую паприку, смешиваем. Подаем вместе с кабачковыми котлетами.
Рекомендуем приготовить невероятные кабачки по-французски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!