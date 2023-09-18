Укр

Кабачок и немного овсянки: бюджетные котлеты накормят всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эти биточки даже вкуснее мясных
Эти биточки даже вкуснее мясных. Фото babusyni-retsepty

Сытное и полезное блюдо

Мы привыкли при слове котлеты представлять именно мясные изделия. Предлагаем сегодня удивить близких и друзей невероятными биточками, в которых нет ни грамма фарша.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить такое блюдо из кабачков и овсянки. На первый взгляд невероятное сочетание понравится абсолютно всем!

Как приготовить котлеты из кабачков и овсянки

Ингредиенты:

  • кабачок – 350 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • твердый творог – 100 г;
  • петрушка – 1 пучок;
  • картофель – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль – ½ ч. л.;
  • черный перец – 1 щепотка;
  • прованские травы – ч. л.;
  • паприка – ½ ч. л.;
  • овсяные хлопья – 4 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 2 ст. л.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • укроп – 1 пучок;
  • сушеный чеснок – 1 ч. л.;
  • молотая копченая паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачок моем, удаляем плодоножку, натираем на большой терке. Кабачковую массу солим и с помощью дуршлага отжимаем жидкость.
  2. Очищенную морковь натираем на мелкой терке, твердый сыр и очищенный картофель натираем на крупную, петрушку мелко нарезаем.
  3. Смешиваем все указанные ингредиенты, добавляем зубчик пропущенного через пресс чеснока, соль, черный перец, прованские травы и паприку.
  4. В блендере измельчаем до состояния крошки овсяные хлопья, добавляем в кабачковую смесь, перемешиваем и оставляем. Через 15 минут формируем из овощной смеси небольшие котлеты.
  5. Обваливаем котлеты в муке, выкладываем на разогретую с подсолнечным маслом сковороду и обжариваем по 4-5 минут с каждой стороны.
  6. Для приготовления соуса смешиваем нарезанный укроп с майонезом и сметаной. Высыпаем в соус сушеный чеснок и молотую копченую паприку, смешиваем. Подаем вместе с кабачковыми котлетами.

Рекомендуем приготовить невероятные кабачки по-французски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Овсянка #Котлеты #Готовим дома