Даже варить ее не надо: такую аджику вы будете есть банками даже без хлеба

Ее готовить легко и быстро

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку вкуснейшей аджики. Она будет уместна с мясными блюдами и в пастах, супах, борщах или рагу. Некоторые ее любят даже со свежим хлебом — все равно это невероятно вкусно.

Во многих рецептах аджики предполагается, что ингредиенты будут вариться. Сегодня вместе с Shuba приготовим сырую аджику с хреном. Эта вкусная, жгучая, острая приправа заменит все остальные соусы!

Как приготовить аджику с хреном без варки

Ингредиенты на 10 порций:

томаты — 4 кг;

хрен — 500 г;

перец болгарский красный — 1 кг;

чеснок, зубчики — 300 г;

перец красный острый — 6 шт.;

сахар — 2 стакана;

соль каменная — 1 стакан;

уксус 9% — 2 стакана.

Способ приготовления:

Помидоры помойте, обрежьте хвостики, большие томаты разрежьте. Хрен почистите, сладкий перец почистите от сердцевины, острый перец порежьте, а чеснок очистите. Все ингредиенты перебейте в блендере или пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю или глубокую миску. Добавьте соль, сахар и уксус и всё хорошо перемешайте. Готовую аджику сразу разлейте по чистым банкам, накройте капроновыми крышками и сразу же спрячьте в холодильник или подвал.

Рекомендуем приготовить быструю аджику по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!