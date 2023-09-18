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Даже варить ее не надо: такую аджику вы будете есть банками даже без хлеба

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Эту аджику с хреном вы будете готовить часто
Эту аджику с хреном вы будете готовить часто. Фото shuba.life

Ее готовить легко и быстро

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку вкуснейшей аджики. Она будет уместна с мясными блюдами и в пастах, супах, борщах или рагу. Некоторые ее любят даже со свежим хлебом — все равно это невероятно вкусно.

Во многих рецептах аджики предполагается, что ингредиенты будут вариться. Сегодня вместе с Shuba приготовим сырую аджику с хреном. Эта вкусная, жгучая, острая приправа заменит все остальные соусы!

Как приготовить аджику с хреном без варки

Ингредиенты на 10 порций:

  • томаты — 4 кг;
  • хрен — 500 г;
  • перец болгарский красный — 1 кг;
  • чеснок, зубчики — 300 г;
  • перец красный острый — 6 шт.;
  • сахар — 2 стакана;
  • соль каменная — 1 стакан;
  • уксус 9% — 2 стакана.

Способ приготовления:

  1. Помидоры помойте, обрежьте хвостики, большие томаты разрежьте.
  2. Хрен почистите, сладкий перец почистите от сердцевины, острый перец порежьте, а чеснок очистите.
  3. Все ингредиенты перебейте в блендере или пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю или глубокую миску. Добавьте соль, сахар и уксус и всё хорошо перемешайте.
  4. Готовую аджику сразу разлейте по чистым банкам, накройте капроновыми крышками и сразу же спрячьте в холодильник или подвал.

Рекомендуем приготовить быструю аджику по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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