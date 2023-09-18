Даже варить ее не надо: такую аджику вы будете есть банками даже без хлеба
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Ее готовить легко и быстро
Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку вкуснейшей аджики. Она будет уместна с мясными блюдами и в пастах, супах, борщах или рагу. Некоторые ее любят даже со свежим хлебом — все равно это невероятно вкусно.
Во многих рецептах аджики предполагается, что ингредиенты будут вариться. Сегодня вместе с Shuba приготовим сырую аджику с хреном. Эта вкусная, жгучая, острая приправа заменит все остальные соусы!
Как приготовить аджику с хреном без варки
Ингредиенты на 10 порций:
- томаты — 4 кг;
- хрен — 500 г;
- перец болгарский красный — 1 кг;
- чеснок, зубчики — 300 г;
- перец красный острый — 6 шт.;
- сахар — 2 стакана;
- соль каменная — 1 стакан;
- уксус 9% — 2 стакана.
Способ приготовления:
- Помидоры помойте, обрежьте хвостики, большие томаты разрежьте.
- Хрен почистите, сладкий перец почистите от сердцевины, острый перец порежьте, а чеснок очистите.
- Все ингредиенты перебейте в блендере или пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю или глубокую миску. Добавьте соль, сахар и уксус и всё хорошо перемешайте.
- Готовую аджику сразу разлейте по чистым банкам, накройте капроновыми крышками и сразу же спрячьте в холодильник или подвал.
Рекомендуем приготовить быструю аджику по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!