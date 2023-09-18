Фантастический рецепт из горсти фарша и баклажан: после такого ужина близкие оближут тарелки
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Невероятно вкусное сочетание овощей и мяса
Баклажаны — это вкусный и полезный продукт питания. Из них можно готовить вкуснейший "Тещин язык", баклажанную икру и вкусно мариновать на зиму.
Сегодня мы приготовим баклажаны с начинкой по рецепту "Мета". Это блюдо — безупречное решение для семейного ужина, ведь готовить его просто, а есть — одно удовольствие. Попробуем?
Как приготовить баклажаны с начинкой
Ингредиенты:
- 4 баклажана;
- 1 луковица;
- 1 морковка;
- 1 болгарский перец;
- 300 г фарша;
- 70 г батона;
- 50 г сыра;
- чеснок;
- растительное масло;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны промойте, просушите, очистите от кожуры, но хвостики не срезайте. Разрежьте на две половины, положите на противень срезом вниз. Выпекайте овощи 20-25 минут в разогретой до 180-190 градусов духовке.
- Очищенный и нарезанный лук обжарьте с натертой морковью. К овощам добавьте фарш, продолжайте обжаривать. Добавьте измельченный чеснок и нарезанный перец. Все посолите, поперчите, выключите огонь и дайте немного остыть.
- В фарш добавьте нарезанный помидор, натертый сыр и половину измельченного в блендере хлеба.
- На готовых баклажанах сделайте разрез в месте, где срезали кожуру. Ложкой раздвиньте стенки, положите начинку и утрамбуйте. Оставшуюся начинку положите горкой сверху.
- Остатки крошек смешайте со столовой ложкой растительного масла, посыпьте сверху баклажаны и запекайте 20-25 минут в духовке.
Рекомендуем приготовить баклажаны по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Готовить его несложно, а вкус получится удивительным.