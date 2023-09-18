Фантастический рецепт из горсти фарша и баклажан: после такого ужина близкие оближут тарелки

Невероятно вкусное сочетание овощей и мяса

Баклажаны — это вкусный и полезный продукт питания. Из них можно готовить вкуснейший "Тещин язык", баклажанную икру и вкусно мариновать на зиму.

Сегодня мы приготовим баклажаны с начинкой по рецепту "Мета". Это блюдо — безупречное решение для семейного ужина, ведь готовить его просто, а есть — одно удовольствие. Попробуем?

Как приготовить баклажаны с начинкой

Ингредиенты:

4 баклажана;

1 луковица;

1 морковка;

1 болгарский перец;

300 г фарша;

70 г батона;

50 г сыра;

чеснок;

растительное масло;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны промойте, просушите, очистите от кожуры, но хвостики не срезайте. Разрежьте на две половины, положите на противень срезом вниз. Выпекайте овощи 20-25 минут в разогретой до 180-190 градусов духовке. Очищенный и нарезанный лук обжарьте с натертой морковью. К овощам добавьте фарш, продолжайте обжаривать. Добавьте измельченный чеснок и нарезанный перец. Все посолите, поперчите, выключите огонь и дайте немного остыть. В фарш добавьте нарезанный помидор, натертый сыр и половину измельченного в блендере хлеба. На готовых баклажанах сделайте разрез в месте, где срезали кожуру. Ложкой раздвиньте стенки, положите начинку и утрамбуйте. Оставшуюся начинку положите горкой сверху. Остатки крошек смешайте со столовой ложкой растительного масла, посыпьте сверху баклажаны и запекайте 20-25 минут в духовке.

Рекомендуем приготовить баклажаны по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Готовить его несложно, а вкус получится удивительным.