Эти маринованные помидоры вы будете любить и есть, и закрывать: вам понадобится три ингредиента

Вам даже уксус не понадобится!

Консервированные помидоры — это лучшая закуска на зиму. Пикантные овощи подходят практически к любому блюду.

Вкусные и полезные помидоры в собственном соку по рецепту Shuba обеспечат вас витаминами в любое время года. Для их приготовления вам понадобятся только томаты, сахар и соль, но результат вас просто поразит.

Как закрыть помидоры в собственном соку

Ингредиенты на 2 банки по 1 литру:

томаты — 3 кг;

сахар — по вкусу;

соль — 1.5 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры вымойте в проточной воде, обсушите бумажным полотенцем и отсортируйте на крупные и мелкие. Банки простерилизуйте удобным для вас способом, крышки прокипятите. Крупные помидоры разрежьте пополам, половину разложите в банки, половина пойдет на сок. Помидоры в банках залейте кипятком, прикройте крышками и оставьте до полного остывания. Для приготовления сока пропустите помидоры через соковыжималку, перелейте в большую кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте соль из расчета 1 ст. л. на 1 л сока, сахар — по вкусу. Сок должен получиться достаточно соленым, ведь когда вы зальете в банки, помидоры вберут в себя часть соли. Кипятите томатный сок до исчезновения большой пены. Слейте воду с помидоров и залейте кипящим соком, по желанию добавьте в банки для аромата чеснок и укроп. Возможно, вам нужно будет сделать дополнительную партию сока, для того, чтобы он полностью заполнил всю банку. Вы можете просто добавить в сок немного кипятка. Банки закройте металлическими крышками, поставьте крышками вниз, укутайте в теплый плед или полотенца. Когда банки остынут, отнесите в место хранения.

Рекомендуем приготовить маринованные помидоры на скорую руку по рецепту "Телеграфа". При минимуме времени и ингредиентов вы получите фантастический результат.