Любимый десерт Леси Украинки: рецепт, от которого не оторветесь и вы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Писательница очень любила сладкое
Мы уже рассказывали о любимом десерте Ивана Франка. Сегодня давайте попробуем приготовить десерт, который нравился Лесе Украинке.
Эта писательница очень любила сладости, особенно сушеную землянику и чернику в выпечке. Поэтому Shuba предлагает приготовить кекс с сушеной земляникой. Если вы не можете найти ягоду, ее можно заменить изюмом, курагой или черносливом.
Как приготовить косачевский кекс — любимый десерт Леси Украинки
Ингредиенты на 8 порций:
- кефир 2,5% — 250 г;
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- сахар — 200 г;
- мука — 2.5 стакана;
- разрыхлитель — 15 г;
- растительное масло — 160 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- земляника — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром до однородного состояния.
- В полученную массу влейте кефир, растительное масло. Все перемешайте тщательным образом.
- В несколько походов введите заранее просеянную муку и разрыхлитель. Добавьте сушеную землянику.
- Тесто перелейте в посыпанный мукой противень и запекайте в разогретой духовке на 180°C в течение 50-60 минут. Десерт готов!
Рекомендуем приготовить любимый Арнольдом Шварцнеггером авокадо-тост по рецепту "Телеграфа". Это вкусное и полезное блюдо вы приготовите за считанные минуты.