Любимый десерт Леси Украинки: рецепт, от которого не оторветесь и вы

Писательница очень любила сладкое

Мы уже рассказывали о любимом десерте Ивана Франка. Сегодня давайте попробуем приготовить десерт, который нравился Лесе Украинке.

Эта писательница очень любила сладости, особенно сушеную землянику и чернику в выпечке. Поэтому Shuba предлагает приготовить кекс с сушеной земляникой. Если вы не можете найти ягоду, ее можно заменить изюмом, курагой или черносливом.

Как приготовить косачевский кекс — любимый десерт Леси Украинки

Ингредиенты на 8 порций:

кефир 2,5% — 250 г;

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

сахар — 200 г;

мука — 2.5 стакана;

разрыхлитель — 15 г;

растительное масло — 160 г;

сахар ванильный — 10 г;

земляника — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром до однородного состояния. В полученную массу влейте кефир, растительное масло. Все перемешайте тщательным образом. В несколько походов введите заранее просеянную муку и разрыхлитель. Добавьте сушеную землянику. Тесто перелейте в посыпанный мукой противень и запекайте в разогретой духовке на 180°C в течение 50-60 минут. Десерт готов!

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