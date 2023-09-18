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Любимый десерт Леси Украинки: рецепт, от которого не оторветесь и вы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы точно захотите попробовать такую вкуснятину
Вы точно захотите попробовать такую вкуснятину. Фото Meta.ua

Писательница очень любила сладкое

Мы уже рассказывали о любимом десерте Ивана Франка. Сегодня давайте попробуем приготовить десерт, который нравился Лесе Украинке.

Эта писательница очень любила сладости, особенно сушеную землянику и чернику в выпечке. Поэтому Shuba предлагает приготовить кекс с сушеной земляникой. Если вы не можете найти ягоду, ее можно заменить изюмом, курагой или черносливом.

Как приготовить косачевский кекс — любимый десерт Леси Украинки

Ингредиенты на 8 порций:

  • кефир 2,5% — 250 г;
  • яйцо куриное, большое — 3 шт.;
  • сахар — 200 г;
  • мука — 2.5 стакана;
  • разрыхлитель — 15 г;
  • растительное масло — 160 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • земляника — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром до однородного состояния.
  2. В полученную массу влейте кефир, растительное масло. Все перемешайте тщательным образом.
  3. В несколько походов введите заранее просеянную муку и разрыхлитель. Добавьте сушеную землянику.
  4. Тесто перелейте в посыпанный мукой противень и запекайте в разогретой духовке на 180°C в течение 50-60 минут. Десерт готов!

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