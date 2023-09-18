Копеечный салат, что заменти вам обеды и ужины: рецепт
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Идеальный перекус на каждый день
Сытные салаты с мясом, такие как грузинское блюдо с говядиной, вполне могут заменить полноценные приемы пищи. Однако если по какой-то причине вам нужна закуска без мяса, это не повод отказываться от салата.
Рецептом закуски поделились на портале "Она". Благодаря орехам и булгуру в составе салат получается не только вкусным, но и очень питательным.
Ингредиенты:
- 100 г. булгуру;
- 200 г. свеклы;
- 50 г. грецкие орехи;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- соль, чёрный перец;
- свежая зелень по вкусу.
Способ приготовления:
- Свеклу отвариваем до готовности. По желанию можно заменить его на запеченный – достаточно помыть корнеплод, проткнуть его несколько раз вилкой, завернуть в фольгу и закинуть в духовку.
- Овощ охлаждаем и очищаем от кожуры. Затем нарезаем кубиками. Сразу кладем в миску, в которой собираем салат.
- Булгур заливаем крутым кипятком, варим примерно 20 минут. Когда остынет, добавляем к свекле.
- Грецкие орехи обжариваем на сковороде, тогда измельчаем. Кладем их в остальные ингредиенты.
- Заправляем салат растительным маслом и бальзамическим уксусом. Солим и перчим по собственному вкусу. посыпаем свежей измельченной зеленью и подаем.
Выходит очень вкусно и питательно. Также мы делились рецептом сытного салата с баклажанами.