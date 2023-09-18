Копеечный салат, что заменти вам обеды и ужины: рецепт

Идеальный перекус на каждый день

Сытные салаты с мясом, такие как грузинское блюдо с говядиной, вполне могут заменить полноценные приемы пищи. Однако если по какой-то причине вам нужна закуска без мяса, это не повод отказываться от салата.

Рецептом закуски поделились на портале "Она". Благодаря орехам и булгуру в составе салат получается не только вкусным, но и очень питательным.

Ингредиенты:

100 г. булгуру;

200 г. свеклы;

50 г. грецкие орехи;

2 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

соль, чёрный перец;

свежая зелень по вкусу.

Способ приготовления:

Свеклу отвариваем до готовности. По желанию можно заменить его на запеченный – достаточно помыть корнеплод, проткнуть его несколько раз вилкой, завернуть в фольгу и закинуть в духовку. Овощ охлаждаем и очищаем от кожуры. Затем нарезаем кубиками. Сразу кладем в миску, в которой собираем салат. Булгур заливаем крутым кипятком, варим примерно 20 минут. Когда остынет, добавляем к свекле. Грецкие орехи обжариваем на сковороде, тогда измельчаем. Кладем их в остальные ингредиенты. Заправляем салат растительным маслом и бальзамическим уксусом. Солим и перчим по собственному вкусу. посыпаем свежей измельченной зеленью и подаем.

Выходит очень вкусно и питательно. Также мы делились рецептом сытного салата с баклажанами.