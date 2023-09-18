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Копеечный салат, что заменти вам обеды и ужины: рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Салат получается очень сытным и бюджетным Новость обновлена 18 сентября 2023, 12:00
Салат получается очень сытным и бюджетным. Фото pibig.info

Идеальный перекус на каждый день

Сытные салаты с мясом, такие как грузинское блюдо с говядиной, вполне могут заменить полноценные приемы пищи. Однако если по какой-то причине вам нужна закуска без мяса, это не повод отказываться от салата.

Рецептом закуски поделились на портале "Она". Благодаря орехам и булгуру в составе салат получается не только вкусным, но и очень питательным.

Ингредиенты:

  • 100 г. булгуру;
  • 200 г. свеклы;
  • 50 г. грецкие орехи;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса;
  • соль, чёрный перец;
  • свежая зелень по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свеклу отвариваем до готовности. По желанию можно заменить его на запеченный – достаточно помыть корнеплод, проткнуть его несколько раз вилкой, завернуть в фольгу и закинуть в духовку.
  2. Овощ охлаждаем и очищаем от кожуры. Затем нарезаем кубиками. Сразу кладем в миску, в которой собираем салат.
  3. Булгур заливаем крутым кипятком, варим примерно 20 минут. Когда остынет, добавляем к свекле.
  4. Грецкие орехи обжариваем на сковороде, тогда измельчаем. Кладем их в остальные ингредиенты.
  5. Заправляем салат растительным маслом и бальзамическим уксусом. Солим и перчим по собственному вкусу. посыпаем свежей измельченной зеленью и подаем.

Выходит очень вкусно и питательно. Также мы делились рецептом сытного салата с баклажанами.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Булгур