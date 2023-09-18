Такого вы еще не пробовали: фантастический "кожушок" делает рыбку невероятной

Весь секрет — в особой панировке

Мы рассказывали, как вкусно запечь рыбу. Теперь делимся особым рецептом жареного продукта.

Весь секрет — в картофельном панировании, которое придает блюду особенно вкус. Рыбка в таком "кожушке" остается вкусной и сочной. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

Филе рыбы – 500 г

Картофель – 8-9 шт

Соль – 1/2 ч. л.

Яйцо – 1 шт

Мука для панировки

Перец черный – по вкусу

Приправа к рыбе – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

Филе рыбы нарезаем на порционные кусочки. Выкладываем их в миску, добавляем соль, приправу к рыбе и черный перец. Рыбку тщательно перемешиваем и отставляем в сторону. Переходим к кляру. Сырой картофель чистим, натираем на большой терке. Немного отжимаем натертый овощ, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавляем чуть-чуть соли, черного перца и хорошо все перемешиваем. В тарелку насыпаем муки. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем немного соли. Взбиваем все вилкой до однородной массы. Каждый кусочек минтая обваливаем в муке, затем в яйце. После этого облепляем кусочки тертым картофелем, плотно приминаем кляр к кусочкам рыбы. Обжариваем кусочки на среднем огне под крышкой. Цель — хрустящая золотистая корочка с обеих сторон.

Готовая рыба вкусна как горячей, так и холодной. Будет очень вкусно подать ее с овощным с алатиком из баклажанов.