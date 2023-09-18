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Такого вы еще не пробовали: фантастический "кожушок" делает рыбку невероятной

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рыбка остается сочной и получается особенно вкусной
Рыбка остается сочной и получается особенно вкусной. Фото Правильное питание

Весь секрет — в особой панировке

Мы рассказывали, как вкусно запечь рыбу. Теперь делимся особым рецептом жареного продукта.

Весь секрет — в картофельном панировании, которое придает блюду особенно вкус. Рыбка в таком "кожушке" остается вкусной и сочной. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • Филе рыбы – 500 г
  • Картофель – 8-9 шт
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука для панировки
  • Перец черный – по вкусу
  • Приправа к рыбе – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Филе рыбы нарезаем на порционные кусочки. Выкладываем их в миску, добавляем соль, приправу к рыбе и черный перец.
  2. Рыбку тщательно перемешиваем и отставляем в сторону. Переходим к кляру.
  3. Сырой картофель чистим, натираем на большой терке. Немного отжимаем натертый овощ, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавляем чуть-чуть соли, черного перца и хорошо все перемешиваем.
  4. В тарелку насыпаем муки. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем немного соли. Взбиваем все вилкой до однородной массы.
  5. Каждый кусочек минтая обваливаем в муке, затем в яйце. После этого облепляем кусочки тертым картофелем, плотно приминаем кляр к кусочкам рыбы.
  6. Обжариваем кусочки на среднем огне под крышкой. Цель — хрустящая золотистая корочка с обеих сторон.

Готовая рыба вкусна как горячей, так и холодной. Будет очень вкусно подать ее с овощным с алатиком из баклажанов.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Картофель #кляр