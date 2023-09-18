Такого вы еще не пробовали: фантастический "кожушок" делает рыбку невероятной
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Весь секрет — в особой панировке
Мы рассказывали, как вкусно запечь рыбу. Теперь делимся особым рецептом жареного продукта.
Весь секрет — в картофельном панировании, которое придает блюду особенно вкус. Рыбка в таком "кожушке" остается вкусной и сочной. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- Филе рыбы – 500 г
- Картофель – 8-9 шт
- Соль – 1/2 ч. л.
- Яйцо – 1 шт
- Мука для панировки
- Перец черный – по вкусу
- Приправа к рыбе – 1/3 ч. л.
Способ приготовления:
- Филе рыбы нарезаем на порционные кусочки. Выкладываем их в миску, добавляем соль, приправу к рыбе и черный перец.
- Рыбку тщательно перемешиваем и отставляем в сторону. Переходим к кляру.
- Сырой картофель чистим, натираем на большой терке. Немного отжимаем натертый овощ, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавляем чуть-чуть соли, черного перца и хорошо все перемешиваем.
- В тарелку насыпаем муки. В отдельную миску разбиваем яйцо, добавляем немного соли. Взбиваем все вилкой до однородной массы.
- Каждый кусочек минтая обваливаем в муке, затем в яйце. После этого облепляем кусочки тертым картофелем, плотно приминаем кляр к кусочкам рыбы.
- Обжариваем кусочки на среднем огне под крышкой. Цель — хрустящая золотистая корочка с обеих сторон.
Готовая рыба вкусна как горячей, так и холодной. Будет очень вкусно подать ее с овощным с алатиком из баклажанов.