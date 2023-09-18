К праздничному столу: такой салатик с лапшой съедят моментально
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Выходит очень вкусно и сытно
Мы делились рецептом сытного салата с баклажанами. Еще одна закуска, которая удивит гостей — блюдо с рисовой лапшой и кальмарами.
Салат получается очень сытным, а еще он прост в приготовлении. Идеальное блюдо к праздничному столу. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- 100 г. фунчозы;
- 500 г. кальмаров;
- 150 г. баклажанов;
- 300 г. шампиньонов;
- 100 г. репчатого лука;
- 1 ст.л. лимонного сока;
- 3 ст.л. растительного масла;
- 1 ст.л. соевого соуса;
- соль и перец по вкусу;
- 1 ч.л. кунжута.
Способ приготовления:
- Кальмары отвариваем в кипятке до готовности. Переводим их в холодную воду. Охлажденные кальмары нарезаем тонкими полосками. Фунчозу заливаем крутым кипятком, в таком виде оставляем на несколько минут.
- Крошим грибы, лук и баклажаны. Обжариваем их отдельно в небольшом количестве растительного масла. Выкладываем в миску – они должны остыть.
- Добавляем к грибам и овощам кальмары и фунчозу. Салат солим и перчим.
- Отдельно в сосуде смешиваем растительное масло, соевый соус и лимонный сок. Этой заправкой поливаем салат. Все перемешиваем. Готовое блюдо посыпаем кунжутом.
Подавать можно сразу — так будет вкуснее всего. Также мы делились рецептом сытного блюда со свеклой и булгуром.