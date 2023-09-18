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К праздничному столу: такой салатик с лапшой съедят моментально

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Салат с азиатскими нотками
Салат с азиатскими нотками. Фото Приятного аппетита

Выходит очень вкусно и сытно

Мы делились рецептом сытного салата с баклажанами. Еще одна закуска, которая удивит гостей — блюдо с рисовой лапшой и кальмарами.

Салат получается очень сытным, а еще он прост в приготовлении. Идеальное блюдо к праздничному столу. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 100 г. фунчозы;
  • 500 г. кальмаров;
  • 150 г. баклажанов;
  • 300 г. шампиньонов;
  • 100 г. репчатого лука;
  • 1 ст.л. лимонного сока;
  • 3 ст.л. растительного масла;
  • 1 ст.л. соевого соуса;
  • соль и перец по вкусу;
  • 1 ч.л. кунжута.

Способ приготовления:

  1. Кальмары отвариваем в кипятке до готовности. Переводим их в холодную воду. Охлажденные кальмары нарезаем тонкими полосками. Фунчозу заливаем крутым кипятком, в таком виде оставляем на несколько минут.
  2. Крошим грибы, лук и баклажаны. Обжариваем их отдельно в небольшом количестве растительного масла. Выкладываем в миску – они должны остыть.
  3. Добавляем к грибам и овощам кальмары и фунчозу. Салат солим и перчим.
  4. Отдельно в сосуде смешиваем растительное масло, соевый соус и лимонный сок. Этой заправкой поливаем салат. Все перемешиваем. Готовое блюдо посыпаем кунжутом.

Подавать можно сразу — так будет вкуснее всего. Также мы делились рецептом сытного блюда со свеклой и булгуром.

Теги:
#Рецепт #Салат #Грибы #Кальмар