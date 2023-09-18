Без яиц и молока: самый простой рецепт блинов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень необычный и интересный рецепт блинов
Мы рассказывали, как приготовить обычные тоненькие блины. Теперь делимся интересным рецептом – без молока и яиц, но с манной крупой и дрожжами.
В традиционном варианте рецепта блинчиков или оладий обычно нужно подготовить кефир или молоко. Но на Pixelinform поделились рецептом, в котором можно обойтись без этих продуктов.
Ингредиенты:
- 200 г манки,
- 50 г муки,
- 500 мл теплой воды
- 2 столовые ложки сахара,
- 0,5 чайной ложки соли,
- 2 чайные ложки разрыхлителя,
- 1 чайная ложка быстродействующих дрожжей.
Способ приготовления:
- Теплую воду смешиваем с дрожжами, оставляем на 15 минут, накрыв под полотенцем или крышкой. В настоящее время готовим другие компоненты.
- В отдельном сосуде смешиваем муку, манку, соль и сахар. Когда дрожжи заработают, обе массы нужно соединить.
- В конце добавляем разрыхлитель. Перемешиваем.
- Сосуд с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте. За это время масса должна увеличиться в объеме.
- После этого можно сразу переходить к жарке блинов. Готовим их на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом.
Блинчики получаются пышными, нежными и ажурными. Подавать такую вкуснятину можно с джемом сметаной, вареньем, или домашним сгущенкой.