Без яиц и молока: самый простой рецепт блинов

Очень необычный и интересный рецепт блинов

Мы рассказывали, как приготовить обычные тоненькие блины. Теперь делимся интересным рецептом – без молока и яиц, но с манной крупой и дрожжами.

В традиционном варианте рецепта блинчиков или оладий обычно нужно подготовить кефир или молоко. Но на Pixelinform поделились рецептом, в котором можно обойтись без этих продуктов.

Ингредиенты:

200 г манки,

50 г муки,

500 мл теплой воды

2 столовые ложки сахара,

0,5 чайной ложки соли,

2 чайные ложки разрыхлителя,

1 чайная ложка быстродействующих дрожжей.

Способ приготовления:

Теплую воду смешиваем с дрожжами, оставляем на 15 минут, накрыв под полотенцем или крышкой. В настоящее время готовим другие компоненты. В отдельном сосуде смешиваем муку, манку, соль и сахар. Когда дрожжи заработают, обе массы нужно соединить. В конце добавляем разрыхлитель. Перемешиваем. Сосуд с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте. За это время масса должна увеличиться в объеме. После этого можно сразу переходить к жарке блинов. Готовим их на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом.

Блинчики получаются пышными, нежными и ажурными. Подавать такую вкуснятину можно с джемом сметаной, вареньем, или домашним сгущенкой.