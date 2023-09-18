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Без яиц и молока: самый простой рецепт блинов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Таких блинов вы еще точно не пробовали Новость обновлена 18 сентября 2023, 14:29
Таких блинов вы еще точно не пробовали. Фото lifestyle-ua.com

Очень необычный и интересный рецепт блинов

Мы рассказывали, как приготовить обычные тоненькие блины. Теперь делимся интересным рецептом – без молока и яиц, но с манной крупой и дрожжами.

В традиционном варианте рецепта блинчиков или оладий обычно нужно подготовить кефир или молоко. Но на Pixelinform поделились рецептом, в котором можно обойтись без этих продуктов.

Ингредиенты:

  • 200 г манки,
  • 50 г муки,
  • 500 мл теплой воды
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 2 чайные ложки разрыхлителя,
  • 1 чайная ложка быстродействующих дрожжей.

Способ приготовления:

  1. Теплую воду смешиваем с дрожжами, оставляем на 15 минут, накрыв под полотенцем или крышкой. В настоящее время готовим другие компоненты.
  2. В отдельном сосуде смешиваем муку, манку, соль и сахар. Когда дрожжи заработают, обе массы нужно соединить.
  3. В конце добавляем разрыхлитель. Перемешиваем.
  4. Сосуд с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут в теплом месте. За это время масса должна увеличиться в объеме.
  5. После этого можно сразу переходить к жарке блинов. Готовим их на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом.

Блинчики получаются пышными, нежными и ажурными. Подавать такую вкуснятину можно с джемом сметаной, вареньем, или домашним сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Блины