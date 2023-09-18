Ленивые бутерброды за копейки: бюджетный рецепт

Рецепт вкуснейших бутербродов

Мы рассказывали, как из вчерашнего картофельного пюре приготовить хрустящие лепешки. Теперь делимся рецептом ленивых бутербродов, которые следует сделать, если у вас остался гарнир.

На другой день картофельное пюре не так вкусно, как сначала, поэтому кулинары пытаются приготовить из него что-то другое. Вместе с Pixelinform делимся рецептом простых и "ленивых" бутербродов.

Ингредиенты:

200 г картофельного пюре

1 яйцо

5 ст. л. майонеза

зеленый лук

100 г твердого сыра

соль, перец

хлеб

Способ приготовления:

Готовим отдельно две намазки. Для первой в глубокую мисочку нужно положить 200 г картофельной массы. В нее добавляем одно сырое яйцо. Сюда же вмешиваем несколько столовых ложек майонеза и мелко нарезанный зеленый лук. Все это перчим и тщательно перемешиваем. Во второй миске соединяем 100 г сыра с тремя столовыми ложками майонеза. В эту смесь тоже можно добавить свежую зелень и немного молотого перца. Формируем из ломтиков хлеба и намазок трехслойные бутерброды. Картофельную намазку мастим на нижнюю часть хлебчика, творожную – вверху. В таком виде бутерброды выкладываем на противень и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Время приготовления – 10 минут.

Получаем невероятно аппетитное блюдо. Также мы делились интересным рецептом сытного салата с баклажанами.