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Ленивые бутерброды за копейки: бюджетный рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
На второй день картофель уже не такой вкусный Новость обновлена 18 сентября 2023, 16:20
На второй день картофель уже не такой вкусный. Фото Freepik

Рецепт вкуснейших бутербродов

Мы рассказывали, как из вчерашнего картофельного пюре приготовить хрустящие лепешки. Теперь делимся рецептом ленивых бутербродов, которые следует сделать, если у вас остался гарнир.

На другой день картофельное пюре не так вкусно, как сначала, поэтому кулинары пытаются приготовить из него что-то другое. Вместе с Pixelinform делимся рецептом простых и "ленивых" бутербродов.

Ингредиенты:

  • 200 г картофельного пюре
  • 1 яйцо
  • 5 ст. л. майонеза
  • зеленый лук
  • 100 г твердого сыра
  • соль, перец
  • хлеб

Способ приготовления:

  1. Готовим отдельно две намазки. Для первой в глубокую мисочку нужно положить 200 г картофельной массы. В нее добавляем одно сырое яйцо.
  2. Сюда же вмешиваем несколько столовых ложек майонеза и мелко нарезанный зеленый лук. Все это перчим и тщательно перемешиваем.
  3. Во второй миске соединяем 100 г сыра с тремя столовыми ложками майонеза. В эту смесь тоже можно добавить свежую зелень и немного молотого перца.
  4. Формируем из ломтиков хлеба и намазок трехслойные бутерброды. Картофельную намазку мастим на нижнюю часть хлебчика, творожную – вверху.
  5. В таком виде бутерброды выкладываем на противень и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Время приготовления – 10 минут.

Получаем невероятно аппетитное блюдо. Также мы делились интересным рецептом сытного салата с баклажанами.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Бутерброды #Гарнир