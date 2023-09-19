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Вкуснее всех других намазок: готовим сытный перекус за полчаса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такое блюдо разлетится за минуты
Такое блюдо разлетится за минуты. Фото krainau.com

Делайте сразу двойную порцию

Возможно ли представить себе праздничный стол или обычный перекус без паштетов и разнообразных намазок? Только представьте себе, как вы подаете эту вкуснятину на хрустящих гренках или же ставите в стеклянных красивых баночках!

Именно такую намазку "Країна У" нам и предлагает. Мягкий плавленый сырок вместе с жареными шампиньонами с зеленью – это непревзойденный вкус, который вам точно не забудется.

Как приготовить сырно-грибную намазку на гренки

Ингредиенты:

  • багет пшеничный – 1 шт.;
  • шампиньоны – 150 г;
  • плавленый сырок – 250 г;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • петрушка – 20 г;
  • майонез – 1 ст.;
  • масло – 1 ст.л;
  • соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Плавленые сырки натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
  2. Петрушку промойте, высушите, мелко нашинкуйте, добавьте вместе с майонезом к сыру.
  3. Шампиньоны тщательно вымойте, немного высушите, нарежьте мелкими кубиками.
  4. Подготовленные грибы пожарьте на сухой сковороде несколько минут, пока испарится сок. Добавьте растительное масло, пожарьте 3 минуты до готовности, постоянно помешивая. Посолите, поперчите и выложите салфетку для удаления лишнего масла. Остудите.
  5. Смешайте все ингредиенты, посолите при необходимости.
  6. Пшеничный багет нарежьте тонкими кусочками и обжарьте на сковороде с двух сторон до румяной поверхности.
  7. На каждую гренку нанесите 1 ложку сырно-грибной смеси и подавайте на стол. Приятного аппетита!

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