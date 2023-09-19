Вкуснее всех других намазок: готовим сытный перекус за полчаса
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Делайте сразу двойную порцию
Возможно ли представить себе праздничный стол или обычный перекус без паштетов и разнообразных намазок? Только представьте себе, как вы подаете эту вкуснятину на хрустящих гренках или же ставите в стеклянных красивых баночках!
Именно такую намазку "Країна У" нам и предлагает. Мягкий плавленый сырок вместе с жареными шампиньонами с зеленью – это непревзойденный вкус, который вам точно не забудется.
Как приготовить сырно-грибную намазку на гренки
Ингредиенты:
- багет пшеничный – 1 шт.;
- шампиньоны – 150 г;
- плавленый сырок – 250 г;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- петрушка – 20 г;
- майонез – 1 ст.;
- масло – 1 ст.л;
- соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Плавленые сырки натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
- Петрушку промойте, высушите, мелко нашинкуйте, добавьте вместе с майонезом к сыру.
- Шампиньоны тщательно вымойте, немного высушите, нарежьте мелкими кубиками.
- Подготовленные грибы пожарьте на сухой сковороде несколько минут, пока испарится сок. Добавьте растительное масло, пожарьте 3 минуты до готовности, постоянно помешивая. Посолите, поперчите и выложите салфетку для удаления лишнего масла. Остудите.
- Смешайте все ингредиенты, посолите при необходимости.
- Пшеничный багет нарежьте тонкими кусочками и обжарьте на сковороде с двух сторон до румяной поверхности.
- На каждую гренку нанесите 1 ложку сырно-грибной смеси и подавайте на стол. Приятного аппетита!
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