Вкуснее всех других намазок: готовим сытный перекус за полчаса

Делайте сразу двойную порцию

Возможно ли представить себе праздничный стол или обычный перекус без паштетов и разнообразных намазок? Только представьте себе, как вы подаете эту вкуснятину на хрустящих гренках или же ставите в стеклянных красивых баночках!

Именно такую намазку "Країна У" нам и предлагает. Мягкий плавленый сырок вместе с жареными шампиньонами с зеленью – это непревзойденный вкус, который вам точно не забудется.

Как приготовить сырно-грибную намазку на гренки

Ингредиенты:

багет пшеничный – 1 шт.;

шампиньоны – 150 г;

плавленый сырок – 250 г;

чеснок – 1-2 зубчика;

петрушка – 20 г;

майонез – 1 ст.;

масло – 1 ст.л;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Плавленые сырки натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Петрушку промойте, высушите, мелко нашинкуйте, добавьте вместе с майонезом к сыру. Шампиньоны тщательно вымойте, немного высушите, нарежьте мелкими кубиками. Подготовленные грибы пожарьте на сухой сковороде несколько минут, пока испарится сок. Добавьте растительное масло, пожарьте 3 минуты до готовности, постоянно помешивая. Посолите, поперчите и выложите салфетку для удаления лишнего масла. Остудите. Смешайте все ингредиенты, посолите при необходимости. Пшеничный багет нарежьте тонкими кусочками и обжарьте на сковороде с двух сторон до румяной поверхности. На каждую гренку нанесите 1 ложку сырно-грибной смеси и подавайте на стол. Приятного аппетита!

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