Для этой вкуснятины не придется долго стоять на кухне: хитрый рецепт яблочного пирога

В восторге будет вся семья

Если дома есть яблоки, лучший вариант выпечки – это классическая шарлотка. Но если хочется чего-нибудь новенького, предлагаем приготовить яблочный пирог.

Такой пирог по рецепту Ukr.media готовится очень просто, но станет излюбленным дополнением к семейному чаепитию. Его вкус напоминает больше запеченные в заварном креме яблоки. Такие вкусности дома будут просить снова и снова.

Как приготовить яблочный пирог в заварном креме

Ингредиенты:

яйца — 3 шт. (130 г);

сахар — 75 г;

молоко – 90 г;

сливочное масло — 35 г;

мука — 80 г;

яблоки очищенные – 700 г;

разрыхлитель — 5 г;

соль – щепотка;

ванильный сахар — 10 г.

Способ приготовления:

Яблоки промойте, очистите и тонко нарежьте. Полейте их лимонным соком и хорошо перемешайте – так яблоки не потемнеют. Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышности. В получившуюся массу добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Продолжайте взбивать массу до однородной консистенции. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к жидким ингредиентам и замесите однородное тесто. Добавьте в него яблоки. Форму выстелите пергаментом, выложите полученное тесто. По желанию посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Дайте немного остыть, по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Приятного аппетита!

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