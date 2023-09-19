Для этой вкуснятины не придется долго стоять на кухне: хитрый рецепт яблочного пирога
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В восторге будет вся семья
Если дома есть яблоки, лучший вариант выпечки – это классическая шарлотка. Но если хочется чего-нибудь новенького, предлагаем приготовить яблочный пирог.
Такой пирог по рецепту Ukr.media готовится очень просто, но станет излюбленным дополнением к семейному чаепитию. Его вкус напоминает больше запеченные в заварном креме яблоки. Такие вкусности дома будут просить снова и снова.
Как приготовить яблочный пирог в заварном креме
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт. (130 г);
- сахар — 75 г;
- молоко – 90 г;
- сливочное масло — 35 г;
- мука — 80 г;
- яблоки очищенные – 700 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- соль – щепотка;
- ванильный сахар — 10 г.
Способ приготовления:
- Яблоки промойте, очистите и тонко нарежьте. Полейте их лимонным соком и хорошо перемешайте – так яблоки не потемнеют.
- Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышности. В получившуюся массу добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Продолжайте взбивать массу до однородной консистенции.
- Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте к жидким ингредиентам и замесите однородное тесто. Добавьте в него яблоки.
- Форму выстелите пергаментом, выложите полученное тесто. По желанию посыпьте миндальными лепестками.
- Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 50-60 минут. Дайте немного остыть, по желанию посыпьте сахарной пудрой и подавайте. Приятного аппетита!
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