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Котлеты не прилипнут и не развалятся на сковороде: проверенный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясные домашние котлеты получатся очень сочными
Мясные домашние котлеты получатся очень сочными. Фото tsn.ua

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Котлеты — самое популярное и самое блюдо на наших кухнях. Рецептов их нереальное множество и у каждого кулинара есть свой любимый секрет их приготовления.

Однако иногда котлеты прилипают к сковороде и разваливаются. В этом случае на помощь придет классический рецепт, когда фарш перед жаркой фарш необходимо хорошенько вымесить и отбить. Чтобы котлеты получились сочными, фарш необходимо делать самим, а мясо должно быть с жирком. Попробуйте рецепт от "ТСН" — и у вас обязательно получатся котлеты!

Как приготовить мясные домашние котлеты

Ингредиенты:

  • фарш свиной – 600 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • батон – 2 кусочка;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • панировочные сухари;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок очистите. Перекрутите их в мясорубке со свиным фаршем.
  2. У батона обрежьте корочку, размочите мякиш в воде. Отожмите всю воду и выложите в фарш.
  3. В массу добавьте яйцо, посолите, поперчите, хорошо все вымесите и отбейте.
  4. Из полученного фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите в нее котлеты и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Блюдо готово!

Попробуйте приготовить котлеты по-китайски по рецепту "Телеграфа". С таким блюдом вам не придется готовить гарнир.

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