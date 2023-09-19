Котлеты не прилипнут и не развалятся на сковороде: проверенный рецепт

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Котлеты — самое популярное и самое блюдо на наших кухнях. Рецептов их нереальное множество и у каждого кулинара есть свой любимый секрет их приготовления.

Однако иногда котлеты прилипают к сковороде и разваливаются. В этом случае на помощь придет классический рецепт, когда фарш перед жаркой фарш необходимо хорошенько вымесить и отбить. Чтобы котлеты получились сочными, фарш необходимо делать самим, а мясо должно быть с жирком. Попробуйте рецепт от "ТСН" — и у вас обязательно получатся котлеты!

Как приготовить мясные домашние котлеты

Ингредиенты:

фарш свиной – 600 г;

лук репчатый – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

батон – 2 кусочка;

чеснок – 2 зубчика;

перец черный молотый;

соль;

панировочные сухари;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Лук и чеснок очистите. Перекрутите их в мясорубке со свиным фаршем. У батона обрежьте корочку, размочите мякиш в воде. Отожмите всю воду и выложите в фарш. В массу добавьте яйцо, посолите, поперчите, хорошо все вымесите и отбейте. Из полученного фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите в нее котлеты и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Блюдо готово!

Попробуйте приготовить котлеты по-китайски по рецепту "Телеграфа". С таким блюдом вам не придется готовить гарнир.