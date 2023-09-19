Котлеты не прилипнут и не развалятся на сковороде: проверенный рецепт
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С приготовлением справится даже начинающий кулинар
Котлеты — самое популярное и самое блюдо на наших кухнях. Рецептов их нереальное множество и у каждого кулинара есть свой любимый секрет их приготовления.
Однако иногда котлеты прилипают к сковороде и разваливаются. В этом случае на помощь придет классический рецепт, когда фарш перед жаркой фарш необходимо хорошенько вымесить и отбить. Чтобы котлеты получились сочными, фарш необходимо делать самим, а мясо должно быть с жирком. Попробуйте рецепт от "ТСН" — и у вас обязательно получатся котлеты!
Как приготовить мясные домашние котлеты
Ингредиенты:
- фарш свиной – 600 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- батон – 2 кусочка;
- чеснок – 2 зубчика;
- перец черный молотый;
- соль;
- панировочные сухари;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Лук и чеснок очистите. Перекрутите их в мясорубке со свиным фаршем.
- У батона обрежьте корочку, размочите мякиш в воде. Отожмите всю воду и выложите в фарш.
- В массу добавьте яйцо, посолите, поперчите, хорошо все вымесите и отбейте.
- Из полученного фарша сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите в нее котлеты и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Блюдо готово!
Попробуйте приготовить котлеты по-китайски по рецепту "Телеграфа". С таким блюдом вам не придется готовить гарнир.