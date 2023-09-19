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С этой подливкой вы скупите и съедите все макароны: фантастический рецепт к семейному ужину

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Идеальный соус к макаронам
Идеальный соус к макаронам. Фото shuba.life

Быстро, просто и без всякой суеты

Макароны любят практически все без исключения. Готовятся они очень быстро и просто. Если же добавить к ним мясную подливу, то блюдо получится фантастическим.

Если вы не знаете, что еще приготовить к макаронам, то рецепт Shuba именно для вас. С такой сырной подливой даже дети с удовольствием сметут все порцию и даже потребуют добавки! Но готовьтесь — завтра они потребует еще!

Как приготовить сырную подливу к макаронам

Ингредиенты:

  • мука — 2 ст. л.;
  • молоко 3,2% — 1 стакан;
  • масло сливочное 82% — 50 г;
  • твердый тертый сыр — 200 г;
  • растительное масло, соль, черный перец, тмин (семена), базилик сушеный — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Небольшое количество растительного масла разогрейте в сковороде. Добавьте туда муку, перемешайте и обжарьте все до золотистости.
  2. В сковороду влейте молоко. Все размешайте и доведите до кипения.
  3. В массу добавьте тертый сыр, все перемешайте. Добавьте в массу размягченное сливочное масло и приправы, перемешайте.
  4. В соус можете добавить отварные макароны в соус, протушите 2 минуты и или полейте пасту сверху. Подавайте соус горячим

Рекомендуем также приготовить вкусную подливу с томатной пастой по рецепту "Телеграфа". Вопрос с подливами к макаронам у вас теперь решен!

Теги:
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