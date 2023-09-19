С этой подливкой вы скупите и съедите все макароны: фантастический рецепт к семейному ужину
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Быстро, просто и без всякой суеты
Макароны любят практически все без исключения. Готовятся они очень быстро и просто. Если же добавить к ним мясную подливу, то блюдо получится фантастическим.
Если вы не знаете, что еще приготовить к макаронам, то рецепт Shuba именно для вас. С такой сырной подливой даже дети с удовольствием сметут все порцию и даже потребуют добавки! Но готовьтесь — завтра они потребует еще!
Как приготовить сырную подливу к макаронам
Ингредиенты:
- мука — 2 ст. л.;
- молоко 3,2% — 1 стакан;
- масло сливочное 82% — 50 г;
- твердый тертый сыр — 200 г;
- растительное масло, соль, черный перец, тмин (семена), базилик сушеный — по вкусу.
Способ приготовления:
- Небольшое количество растительного масла разогрейте в сковороде. Добавьте туда муку, перемешайте и обжарьте все до золотистости.
- В сковороду влейте молоко. Все размешайте и доведите до кипения.
- В массу добавьте тертый сыр, все перемешайте. Добавьте в массу размягченное сливочное масло и приправы, перемешайте.
- В соус можете добавить отварные макароны в соус, протушите 2 минуты и или полейте пасту сверху. Подавайте соус горячим
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