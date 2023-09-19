Ни сахара, ни долгой мороки на кухне: простейший рецепт яблочного сока из двух ингредиентов

Потрясающий напиток прост в приготовлении

Яблоки – очень вкусный и полезный фрукт. Безусловно, лучше всего их есть в сыром виде. Также из яблок можно готовить потрясающие пироги, разнообразное варенье и джемы, а также ароматные напитки.

Сегодня вместе со Smachnonews мы приготовим такой любимый многими яблочный сок. В этом рецепте нет ничего сложного — с ним справится даже начинающий кулинар. Два ингредиента — яблоки и лимонный сок — сделают приготовление напитка простым, а полученный результат — вкусным и полезным. Попробуем?

Как приготовить яблочный сок на зиму

Ингредиенты 4,5 литра сока:

5 килограмм больших яблок;

100 миллилитров лимонного сока.

Способ приготовления:

Яблоки моем, удаляем из них семена. Мякоть пропускаем соковыжималку. В яблочную массу добавляем лимонный сок и все хорошо перемешиваем. Стерилизуем банки или бутылки любым удобным способам. Разливаем сок, плотно закрываем емкости. В кастрюлю наливаем 2/3 воды. Помещаем туда банки и пастеризуем 15 минут. Вынимаем емкости с соком и переворачиваем ногами вверх до охлаждения, потом переносим в прохладное и темное место для хранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли чистить яблоки для повидла. Так ваш джем будет еще вкуснее.