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Ни сахара, ни долгой мороки на кухне: простейший рецепт яблочного сока из двух ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Зимой будете наслаждаться каждым глотком
Зимой будете наслаждаться каждым глотком. Фото etnosoft.com.ua

Потрясающий напиток прост в приготовлении

Яблоки – очень вкусный и полезный фрукт. Безусловно, лучше всего их есть в сыром виде. Также из яблок можно готовить потрясающие пироги, разнообразное варенье и джемы, а также ароматные напитки.

Сегодня вместе со Smachnonews мы приготовим такой любимый многими яблочный сок. В этом рецепте нет ничего сложного — с ним справится даже начинающий кулинар. Два ингредиента — яблоки и лимонный сок — сделают приготовление напитка простым, а полученный результат — вкусным и полезным. Попробуем?

Как приготовить яблочный сок на зиму

Ингредиенты 4,5 литра сока:

  • 5 килограмм больших яблок;
  • 100 миллилитров лимонного сока.

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем, удаляем из них семена. Мякоть пропускаем соковыжималку. В яблочную массу добавляем лимонный сок и все хорошо перемешиваем.
  2. Стерилизуем банки или бутылки любым удобным способам. Разливаем сок, плотно закрываем емкости.
  3. В кастрюлю наливаем 2/3 воды. Помещаем туда банки и пастеризуем 15 минут.
  4. Вынимаем емкости с соком и переворачиваем ногами вверх до охлаждения, потом переносим в прохладное и темное место для хранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, нужно ли чистить яблоки для повидла. Так ваш джем будет еще вкуснее.

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