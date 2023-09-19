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Одно яйцо и немного яблок: это бюджетное печенье исчезнет в считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходит очень вкусно, особенно с сезонными яблоками
Выходит очень вкусно, особенно с сезонными яблоками. Фото 1 минута

Прекрасный рецепт домашней выпечки

Мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный пирог. Но это не единственный способ использовать яблоки.

Вместе с порталом "1 минута" предлагаем испечь вкусное печенье с яблочной начинкой. Приготовить его совсем просто. Печенье получается нежное и хрупкое.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 5-7 штук
  • Сливочное масло – 1 столовая ложка
  • Сахар и корица – по вашему вкусу

Для теста:

  • Мука — 320 г
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка
  • Яйца – 1 штука
  • Сметана — 50 г
  • Сахар — 70 г
  • Сливочное масло – 120 г
  • Соль, ванилин — по 1 мелочке

Способ приготовления:

  1. Для начинки яблоки моем и чистим от кожицы, сердцевины и семян. Натираем яблоки на большой терке.
  2. На среднем огне греем сковороду. В сковороду кладем кусок сливочного масла, затем высыпаем натертые яблоки.
  3. Тушим, помешивая, яблочную массу без крышки 5 минут. периодически помешивая. Затем добавляем сахар и корицу и тушим, не переставая помешивать, до испарения всей жидкости. Оставляем остывать, переходим к тесту.
  4. В миске соединяем яйца со сметаной. Отдельно смешиваем между собой все сухие ингредиенты.
  5. Добавляем к ним масло и перетираем все в мелкую крошку. Добавляем яично-сливочную массу и быстро замешиваем тесто. Отделяем от теста 1/3 и кладем в морозилку, а 2/3 – в холодильник.
  6. ЗА 15-20 минут тесто из холодильника раскатываем в лепешку толщиной 5 мм. Вырезаем из него кружочки – основание печенья. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
  7. Сверху на лепешки выкладываем начинку, а затем натираем на них на большой терке кусок теста из морозильника. Выпекаем печенье при 180 градусах 20-25 минут в предварительно разогретой духовке.

Печенье получается очень ласковое, с ароматной начинкой. Идеально к чаю или ароматному кофе.

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