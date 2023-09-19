Одно яйцо и немного яблок: это бюджетное печенье исчезнет в считанные минуты

Прекрасный рецепт домашней выпечки

Мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный пирог. Но это не единственный способ использовать яблоки.

Вместе с порталом "1 минута" предлагаем испечь вкусное печенье с яблочной начинкой. Приготовить его совсем просто. Печенье получается нежное и хрупкое.

Ингредиенты:

Яблоки — 5-7 штук

Сливочное масло – 1 столовая ложка

Сахар и корица – по вашему вкусу

Для теста:

Мука — 320 г

Разрыхлитель — 1 чайная ложка

Яйца – 1 штука

Сметана — 50 г

Сахар — 70 г

Сливочное масло – 120 г

Соль, ванилин — по 1 мелочке

Способ приготовления:

Для начинки яблоки моем и чистим от кожицы, сердцевины и семян. Натираем яблоки на большой терке. На среднем огне греем сковороду. В сковороду кладем кусок сливочного масла, затем высыпаем натертые яблоки. Тушим, помешивая, яблочную массу без крышки 5 минут. периодически помешивая. Затем добавляем сахар и корицу и тушим, не переставая помешивать, до испарения всей жидкости. Оставляем остывать, переходим к тесту. В миске соединяем яйца со сметаной. Отдельно смешиваем между собой все сухие ингредиенты. Добавляем к ним масло и перетираем все в мелкую крошку. Добавляем яично-сливочную массу и быстро замешиваем тесто. Отделяем от теста 1/3 и кладем в морозилку, а 2/3 – в холодильник. ЗА 15-20 минут тесто из холодильника раскатываем в лепешку толщиной 5 мм. Вырезаем из него кружочки – основание печенья. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Сверху на лепешки выкладываем начинку, а затем натираем на них на большой терке кусок теста из морозильника. Выпекаем печенье при 180 градусах 20-25 минут в предварительно разогретой духовке.

Печенье получается очень ласковое, с ароматной начинкой. Идеально к чаю или ароматному кофе.