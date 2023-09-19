Одно яйцо и немного яблок: это бюджетное печенье исчезнет в считанные минуты
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Прекрасный рецепт домашней выпечки
Мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный пирог. Но это не единственный способ использовать яблоки.
Вместе с порталом "1 минута" предлагаем испечь вкусное печенье с яблочной начинкой. Приготовить его совсем просто. Печенье получается нежное и хрупкое.
Ингредиенты:
- Яблоки — 5-7 штук
- Сливочное масло – 1 столовая ложка
- Сахар и корица – по вашему вкусу
Для теста:
- Мука — 320 г
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Яйца – 1 штука
- Сметана — 50 г
- Сахар — 70 г
- Сливочное масло – 120 г
- Соль, ванилин — по 1 мелочке
Способ приготовления:
- Для начинки яблоки моем и чистим от кожицы, сердцевины и семян. Натираем яблоки на большой терке.
- На среднем огне греем сковороду. В сковороду кладем кусок сливочного масла, затем высыпаем натертые яблоки.
- Тушим, помешивая, яблочную массу без крышки 5 минут. периодически помешивая. Затем добавляем сахар и корицу и тушим, не переставая помешивать, до испарения всей жидкости. Оставляем остывать, переходим к тесту.
- В миске соединяем яйца со сметаной. Отдельно смешиваем между собой все сухие ингредиенты.
- Добавляем к ним масло и перетираем все в мелкую крошку. Добавляем яично-сливочную массу и быстро замешиваем тесто. Отделяем от теста 1/3 и кладем в морозилку, а 2/3 – в холодильник.
- ЗА 15-20 минут тесто из холодильника раскатываем в лепешку толщиной 5 мм. Вырезаем из него кружочки – основание печенья. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
- Сверху на лепешки выкладываем начинку, а затем натираем на них на большой терке кусок теста из морозильника. Выпекаем печенье при 180 градусах 20-25 минут в предварительно разогретой духовке.
Печенье получается очень ласковое, с ароматной начинкой. Идеально к чаю или ароматному кофе.