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Рецепт капусты, который прокормит вас всю зиму: лучший проверенный способ квашения овоща

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая капусточка идеальна для блюд из мяса и рыбы
Такая капусточка идеальна для блюд из мяса и рыбы. Фото chefmarket.ru

Прекрасный рецепт капусты с яблоками

Мы рассказывали, как вкусно засолить на зиму капусту со свеклой – этот салат в народе прозвали "Розовым лепестком". Теперь делимся рецептом настоящей квашеной капусты.

Все знают, что квашеная капуста очень полезна. На портале noviydoctor.com рассказали, как приготовить его еще и вкусно. Этим рецептом пользовались издавна наши предки.

Ингредиенты:

  • 6,5 кило белой капусты
  • 3 морковки средней длины
  • Десяток яблок
  • Соль — 120 г
  • Душистый перец — 8-10 штук
  • Перец горошком – 10-12 штук
  • Гвоздика – 6-8 штук

Способ приготовления:

  1. Тщательно очищаем капусту. Кочаны нарезаем ножом или специальной ветчинкой для капусты.
  2. Морковь чистим и натираем на большой терке. Можно также покрошить ее ножом – мелкой соломкой. Смешиваем капусту с морковью, добавляем в них соль.
  3. Получившуюся массу проходим руками. После таких манипуляций овощи должны пустить сок.
  4. Вымытые яблоки режем пополам и удаляем косточки, не снимая шкурки. В глубокий сосуд выкладываем капустно-морковную массу слоем 10 см, кладем туда часть перца и гвоздики, плотно утрамбовываем, а сверху выкладываем яблоки.
  5. Продолжаем, пока не окончатся ингредиенты. Сверху кладем тарелку дном вверх, а на нее устанавливаем 3 литровую банку с водой как фитиль.
  6. Этот сосуд размещаем в теплом месте минимум на 3 суток. Все это время несколько раз в день шампуром или лопаткой прокалываем массу до самого дна, стараясь не поломать яблоки.
  7. Через 3 дня можно поставить капусту в холодное место для последующего хранения. Пробовать такую капусточку можно сразу.

Она получается очень ароматная и квасная. На зиму можно положить капусту, трамбуя в банки. Также мы делились рецептом квашеной капусты с клюквой.

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