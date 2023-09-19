Рецепт капусты, который прокормит вас всю зиму: лучший проверенный способ квашения овоща
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Прекрасный рецепт капусты с яблоками
Мы рассказывали, как вкусно засолить на зиму капусту со свеклой – этот салат в народе прозвали "Розовым лепестком". Теперь делимся рецептом настоящей квашеной капусты.
Все знают, что квашеная капуста очень полезна. На портале noviydoctor.com рассказали, как приготовить его еще и вкусно. Этим рецептом пользовались издавна наши предки.
Ингредиенты:
- 6,5 кило белой капусты
- 3 морковки средней длины
- Десяток яблок
- Соль — 120 г
- Душистый перец — 8-10 штук
- Перец горошком – 10-12 штук
- Гвоздика – 6-8 штук
Способ приготовления:
- Тщательно очищаем капусту. Кочаны нарезаем ножом или специальной ветчинкой для капусты.
- Морковь чистим и натираем на большой терке. Можно также покрошить ее ножом – мелкой соломкой. Смешиваем капусту с морковью, добавляем в них соль.
- Получившуюся массу проходим руками. После таких манипуляций овощи должны пустить сок.
- Вымытые яблоки режем пополам и удаляем косточки, не снимая шкурки. В глубокий сосуд выкладываем капустно-морковную массу слоем 10 см, кладем туда часть перца и гвоздики, плотно утрамбовываем, а сверху выкладываем яблоки.
- Продолжаем, пока не окончатся ингредиенты. Сверху кладем тарелку дном вверх, а на нее устанавливаем 3 литровую банку с водой как фитиль.
- Этот сосуд размещаем в теплом месте минимум на 3 суток. Все это время несколько раз в день шампуром или лопаткой прокалываем массу до самого дна, стараясь не поломать яблоки.
- Через 3 дня можно поставить капусту в холодное место для последующего хранения. Пробовать такую капусточку можно сразу.
Она получается очень ароматная и квасная. На зиму можно положить капусту, трамбуя в банки. Также мы делились рецептом квашеной капусты с клюквой.