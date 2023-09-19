Даже мяса не надо: так готовят грибную похлебку в горах

Рецепт очень прост, а блюдо получается невероятное

Мы рассказывали, как приготовить аппетитные закарпатские лангоши. Теперь делимся рецептом аутентичной грибной ухи.

Она обладает невероятным и насыщенным грибным вкусом — даже мясо добавлять не нужно. Чаще грибная уха готовится с белыми грибами, которые используются для многочисленных карпатских блюд. Рецептом на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блоггерша Наталья Сус.

Ингредиенты:

100 г сушеных грибов (300г свежих или 400г мороженых)

2-3 шт. лука

1 большая морковь

3-4 ст.л. масла

Соль

Черный молотый перец

2-3 зубчика чеснока

Зелень по вкусу

Способ приготовления:

Если грибы сушеные, их следует предварительно замочить минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Утром процеживаем. Оставшуюся уху не выливаем — ее это раз процеживаем через мелкое сито. При желании грибы крошим. Добавляем их в кастрюлю с водой, туда вливаем процеженную уху. Готовим полтора часа на слабом огне. Лук крошим мелкими кусочками. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Когда она стала чуть золотистой, добавляем морковь, натертую на крупную терку. Обжариваем все до готовности. Когда ухе осталось кипеть 10 минут, солим ее и перчим. Добавляем овощную зажарку и каким-либо образом измельченный чеснок. Выключаем уху. Когда она настоится – можно пробовать.

Кушанье имеет нежный невероятный вкус. Также мы делились рецептом сытного баклажанового салата.