Даже мяса не надо: так готовят грибную похлебку в горах
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Рецепт очень прост, а блюдо получается невероятное
Мы рассказывали, как приготовить аппетитные закарпатские лангоши. Теперь делимся рецептом аутентичной грибной ухи.
Она обладает невероятным и насыщенным грибным вкусом — даже мясо добавлять не нужно. Чаще грибная уха готовится с белыми грибами, которые используются для многочисленных карпатских блюд. Рецептом на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блоггерша Наталья Сус.
Ингредиенты:
- 100 г сушеных грибов (300г свежих или 400г мороженых)
- 2-3 шт. лука
- 1 большая морковь
- 3-4 ст.л. масла
- Соль
- Черный молотый перец
- 2-3 зубчика чеснока
- Зелень по вкусу
Способ приготовления:
- Если грибы сушеные, их следует предварительно замочить минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Утром процеживаем. Оставшуюся уху не выливаем — ее это раз процеживаем через мелкое сито.
- При желании грибы крошим. Добавляем их в кастрюлю с водой, туда вливаем процеженную уху. Готовим полтора часа на слабом огне.
- Лук крошим мелкими кусочками. Обжариваем на небольшом количестве растительного масла. Когда она стала чуть золотистой, добавляем морковь, натертую на крупную терку. Обжариваем все до готовности.
- Когда ухе осталось кипеть 10 минут, солим ее и перчим. Добавляем овощную зажарку и каким-либо образом измельченный чеснок.
- Выключаем уху. Когда она настоится – можно пробовать.
Кушанье имеет нежный невероятный вкус. Также мы делились рецептом сытного баклажанового салата.