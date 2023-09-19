Проверьте свой холодильник: там точно есть один из продуктов, которые категорически нельзя хранить в холоде

Такое хранение испортит их вкус

Мы рассказывали, что положить в банки с крупами, чтобы прогнать жуков. Теперь делимся еще некоторыми лайфхаками по хранению продуктов. Дело пойдет о продуктах, которые не следует хранить в холодильнике.

Может показаться, что холодильник – это идеальное место для любых продуктов. Однако это совсем не так. Некоторые продукты вообще не требуют быть холодными. Хранение в холодильнике испортит их вкус, текстуру и аромат, а также сократит срок годности. Подробнее рассказали на Pixelinform.

Дыня

Не следует хранить ее в холодильнике. Целый плод нужно хранить прямо на кухне – в хорошо проветриваемом и прохладном месте. А нарезанную дыню вообще нельзя хранить – ее нужно съесть за 4 часа.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны и грейпфруты точно не нуждаются в охлаждении. Не следует оставлять их в холоде, если вы не хотите, чтобы фрукты потеряли свой яркий вкус.

Шоколад

Держите его при комнатной температуре. При этом важно, чтобы на него не попадало прямое солнце. Класть подтаявший в жару шоколад в холодильник — плохая идея. Сахар кристаллизуется, появится белый налет.

Такие простые правила хранения позволят вам подольше наслаждаться вкусом продуктов. Также мы рассказывали, что добавить в картофельное пюре, чтобы было вкуснее.