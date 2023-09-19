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Сладости без сахара и масла: после этой халвы на магазинную и не посмотрите

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Готовить такую вкуснятину проще простого
Готовить такую вкуснятину проще простого. Фото shuba.life

Вы не догадывались, насколько этот десерт элементарен

Мы рассказывали, как приготовить мармелад. Мало кто знает, да еще один вкусный вкус, который легко готовится в домашних условиях — это халва.

Существует много видов халвы — из кунжута, семян льна и т.д. У нас эти сладости традиционно готовят из семян подсолнечника. А если вместо сахара добавить мед, вкусняшка подойдет для правильного питания. Именно таким рецептом поделился "Апостроф".

Ингредиенты:

  • семена подсолнечника — 400 г
  • арахис — 100 г
  • мед — 150 г

Способ приготовления:

  1. Подсолнечное семя высыпаем на сухую сковороду и обжариваем на маленьком огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Не жарьте его — если передержать семена, у халвы будет горький привкус.
  2. Переводим семена в чашу блендера. В сковороде обжариваем арахис. Можно брать любые другие орехи – как вам нравится.
  3. Когда семена остынут, измельчаем их. То же делаем с арахисом.
  4. В глубокой миске соединяем измельченные орехи и семена. Хорошо перемешиваем. Вливаем жидкий мед и еще раз тщательно перемешиваем.
  5. Форму для кекса или любую другую емкость застилаем пищевой пленкой. Выкладываем в нее массу из семян, арахиса и меда. Хорошо утрамбовываем.
  6. Ставим в холодильник, чтобы халва остыла. Держим там несколько часов, а если делаем вечером – всю ночь.

Утром халву можно достать и нарезать небольшими кусочками. Также мы рассказывали, как приготовить дома густое яблочное повидло.

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#Рецепт #Десерт #Халва