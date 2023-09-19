Сладости без сахара и масла: после этой халвы на магазинную и не посмотрите

Вы не догадывались, насколько этот десерт элементарен

Мы рассказывали, как приготовить мармелад. Мало кто знает, да еще один вкусный вкус, который легко готовится в домашних условиях — это халва.

Существует много видов халвы — из кунжута, семян льна и т.д. У нас эти сладости традиционно готовят из семян подсолнечника. А если вместо сахара добавить мед, вкусняшка подойдет для правильного питания. Именно таким рецептом поделился "Апостроф".

Ингредиенты:

семена подсолнечника — 400 г

арахис — 100 г

мед — 150 г

Способ приготовления:

Подсолнечное семя высыпаем на сухую сковороду и обжариваем на маленьком огне до золотистого цвета, периодически помешивая. Не жарьте его — если передержать семена, у халвы будет горький привкус. Переводим семена в чашу блендера. В сковороде обжариваем арахис. Можно брать любые другие орехи – как вам нравится. Когда семена остынут, измельчаем их. То же делаем с арахисом. В глубокой миске соединяем измельченные орехи и семена. Хорошо перемешиваем. Вливаем жидкий мед и еще раз тщательно перемешиваем. Форму для кекса или любую другую емкость застилаем пищевой пленкой. Выкладываем в нее массу из семян, арахиса и меда. Хорошо утрамбовываем. Ставим в холодильник, чтобы халва остыла. Держим там несколько часов, а если делаем вечером – всю ночь.

Утром халву можно достать и нарезать небольшими кусочками. Также мы рассказывали, как приготовить дома густое яблочное повидло.