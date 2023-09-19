Всего 30 минут — и гора вкуснейшей заготовки готова: тот самый рецепт быстрой кабачковой икры
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Великолепная овощная заготовка на зиму
Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусный салат. Традиционная заготовка – кабачковая икра. Делимся быстрым проверенным рецептом.
Икра варится всего 30 минут, а выходит очень вкусной и нежной. С количеством ингредиентов, приведенных в рецепте из портала "Школа Жизни", получается примерно 3 литра готового продукта.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг (нарезанные);
- лук – 500 г;
- морковь – 200 г;
- соль – 1 ст. л.;
- подсолнечное масло – 0,5 стакана;
- сахар – 1 ст. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- молотый перец – 1 ч. л.;
- майонез – 200 г;
- томатная паста – 200 г;
- уксус 9% – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Средним кубиком нарезаем кабачки. Засыпаем их столовой ложкой соли, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Они должны пустить сок.
- Кабачки ставим на огонь, после закипания варим еще около 30 минут. В это время нарезаем 500 г лука. Натираем 200 г моркови на средней терке.
- Лук обжариваем на сковороде, на которой до этого разогрели половину стакана масла. Через несколько минут к луку добавляем морковь, обжариваем до готовности.
- Лук и морковь добавляем в кабачки. Также кладем столовую ложку сахара. Перемешиваем.
- Добавляем в массу чайную ложку паприки и чайную ложку молотого перца. Перемешиваем и кладем 200 г томатной пасты и 200 г майонеза.
- Перемешиваем и кипятим 10-15 минут, постоянно помешивая. Затем взбиваем массу погружным блендером, она должна стать однородной.
- Добавляем 2 столовых ложки уксуса, кипятим еще 2-3 минуты. Раскладываем готовую кабачковую икру по стерилизованным банкам, закатываем.
Кабачковая икра по этому рецепту получается очень ароматная и сытная. Также мы делились рецептом вкусной квашеной капусты.