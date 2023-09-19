Укр

Всего 30 минут — и гора вкуснейшей заготовки готова: тот самый рецепт быстрой кабачковой икры

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такая икра получается не только вкусной, но и полезной
Такая икра получается не только вкусной, но и полезной. Фото Файные рецепты

Великолепная овощная заготовка на зиму

Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусный салат. Традиционная заготовка – кабачковая икра. Делимся быстрым проверенным рецептом.

Икра варится всего 30 минут, а выходит очень вкусной и нежной. С количеством ингредиентов, приведенных в рецепте из портала "Школа Жизни", получается примерно 3 литра готового продукта.

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг (нарезанные);
  • лук – 500 г;
  • морковь – 200 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • подсолнечное масло – 0,5 стакана;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • молотый перец – 1 ч. л.;
  • майонез – 200 г;
  • томатная паста – 200 г;
  • уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Средним кубиком нарезаем кабачки. Засыпаем их столовой ложкой соли, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Они должны пустить сок.
  2. Кабачки ставим на огонь, после закипания варим еще около 30 минут. В это время нарезаем 500 г лука. Натираем 200 г моркови на средней терке.
  3. Лук обжариваем на сковороде, на которой до этого разогрели половину стакана масла. Через несколько минут к луку добавляем морковь, обжариваем до готовности.
  4. Лук и морковь добавляем в кабачки. Также кладем столовую ложку сахара. Перемешиваем.
  5. Добавляем в массу чайную ложку паприки и чайную ложку молотого перца. Перемешиваем и кладем 200 г томатной пасты и 200 г майонеза.
  6. Перемешиваем и кипятим 10-15 минут, постоянно помешивая. Затем взбиваем массу погружным блендером, она должна стать однородной.
  7. Добавляем 2 столовых ложки уксуса, кипятим еще 2-3 минуты. Раскладываем готовую кабачковую икру по стерилизованным банкам, закатываем.

Кабачковая икра по этому рецепту получается очень ароматная и сытная. Также мы делились рецептом вкусной квашеной капусты.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Консервация #Заготовка #Кабачковая икра