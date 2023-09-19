Всего 30 минут — и гора вкуснейшей заготовки готова: тот самый рецепт быстрой кабачковой икры

Великолепная овощная заготовка на зиму

Мы рассказывали, как закрыть на зиму вкусный салат. Традиционная заготовка – кабачковая икра. Делимся быстрым проверенным рецептом.

Икра варится всего 30 минут, а выходит очень вкусной и нежной. С количеством ингредиентов, приведенных в рецепте из портала "Школа Жизни", получается примерно 3 литра готового продукта.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг (нарезанные);

лук – 500 г;

морковь – 200 г;

соль – 1 ст. л.;

подсолнечное масло – 0,5 стакана;

сахар – 1 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

молотый перец – 1 ч. л.;

майонез – 200 г;

томатная паста – 200 г;

уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Средним кубиком нарезаем кабачки. Засыпаем их столовой ложкой соли, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Они должны пустить сок. Кабачки ставим на огонь, после закипания варим еще около 30 минут. В это время нарезаем 500 г лука. Натираем 200 г моркови на средней терке. Лук обжариваем на сковороде, на которой до этого разогрели половину стакана масла. Через несколько минут к луку добавляем морковь, обжариваем до готовности. Лук и морковь добавляем в кабачки. Также кладем столовую ложку сахара. Перемешиваем. Добавляем в массу чайную ложку паприки и чайную ложку молотого перца. Перемешиваем и кладем 200 г томатной пасты и 200 г майонеза. Перемешиваем и кипятим 10-15 минут, постоянно помешивая. Затем взбиваем массу погружным блендером, она должна стать однородной. Добавляем 2 столовых ложки уксуса, кипятим еще 2-3 минуты. Раскладываем готовую кабачковую икру по стерилизованным банкам, закатываем.

Кабачковая икра по этому рецепту получается очень ароматная и сытная. Также мы делились рецептом вкусной квашеной капусты.