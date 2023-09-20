Все смешали и запекли: простейший рецепт фантастического сливового пирога

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Сливовой пирог – это любовь из первого кусочка. И если у вас до сих пор нет любимого рецепта такого десерта, предлагаем это поправить.

Воздушный, вкусный и ароматный именно так описывают сливовый пирог те, кому хоть раз его приготовил по рецепту Рixelinform. Если у вас есть немного слив (а зимой подойдут и замороженные), предлагаем не откладывать приготовление такой потрясающей вкуснятины в долгий ящик!

Как приготовить сливовый пирог

Ингредиенты:

12-15 слив;

¾ стакана сахара;

1 стакан муки;

120 г сливочного масла;

2 яйца;

щепотка соли;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром. В массу добавьте яйца, соль и еще раз все взбейте. Муку соедините с разрыхлителем и порционной ложкой добавьте в тесто. У вас должно получиться достаточно густое тесто. Форму для пирога застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте приготовленное тесто. Сливы вымойте, достаньте косточки, разрежьте на половинки и выложите сверху на будущий пирог. Пирог отправьте в разогретую до 180 градусов на 40 минут. Приятного аппетита!

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