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Все смешали и запекли: простейший рецепт фантастического сливового пирога

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы будете готовить такую вкуснятину снова и снова
Вы будете готовить такую вкуснятину снова и снова. Фото shuba.life

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Сливовой пирог – это любовь из первого кусочка. И если у вас до сих пор нет любимого рецепта такого десерта, предлагаем это поправить.

Воздушный, вкусный и ароматный именно так описывают сливовый пирог те, кому хоть раз его приготовил по рецепту Рixelinform. Если у вас есть немного слив (а зимой подойдут и замороженные), предлагаем не откладывать приготовление такой потрясающей вкуснятины в долгий ящик!

Как приготовить сливовый пирог

Ингредиенты:

  • 12-15 слив;
  • ¾ стакана сахара;
  • 1 стакан муки;
  • 120 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 1 чайная ложка разрыхлителя.

Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром. В массу добавьте яйца, соль и еще раз все взбейте.
  2. Муку соедините с разрыхлителем и порционной ложкой добавьте в тесто. У вас должно получиться достаточно густое тесто.
  3. Форму для пирога застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте приготовленное тесто.
  4. Сливы вымойте, достаньте косточки, разрежьте на половинки и выложите сверху на будущий пирог.
  5. Пирог отправьте в разогретую до 180 градусов на 40 минут. Приятного аппетита!

Рекомендуем приготовить сливовое варенье из слив "мурумуру" по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Он подойдет даже тем, кто беспокоится о фигуре и весе.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Сливы #Готовим дома