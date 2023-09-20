Все смешали и запекли: простейший рецепт фантастического сливового пирога
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С приготовлением справится даже начинающий кулинар
Сливовой пирог – это любовь из первого кусочка. И если у вас до сих пор нет любимого рецепта такого десерта, предлагаем это поправить.
Воздушный, вкусный и ароматный именно так описывают сливовый пирог те, кому хоть раз его приготовил по рецепту Рixelinform. Если у вас есть немного слив (а зимой подойдут и замороженные), предлагаем не откладывать приготовление такой потрясающей вкуснятины в долгий ящик!
Как приготовить сливовый пирог
Ингредиенты:
- 12-15 слив;
- ¾ стакана сахара;
- 1 стакан муки;
- 120 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 1 чайная ложка разрыхлителя.
Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло взбейте вместе с сахаром. В массу добавьте яйца, соль и еще раз все взбейте.
- Муку соедините с разрыхлителем и порционной ложкой добавьте в тесто. У вас должно получиться достаточно густое тесто.
- Форму для пирога застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте приготовленное тесто.
- Сливы вымойте, достаньте косточки, разрежьте на половинки и выложите сверху на будущий пирог.
- Пирог отправьте в разогретую до 180 градусов на 40 минут. Приятного аппетита!
Рекомендуем приготовить сливовое варенье из слив "мурумуру" по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Он подойдет даже тем, кто беспокоится о фигуре и весе.