Аромат этого блюда соберет за столом всю семью: фантастический рецепт грибного соуса
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Идеально подойдет к мясным и овощным блюдам
Грибные блюда – это особое наслаждение. Их аромат вызовет аппетит даже у сытого человека. Особенно хорошо вкус этого ингредиента раскрывается в разных соусах.
Сегодня мы вместе с "Це Смак" расскажем вам, как приготовить отличный сливочный соус с грибами и белым сухим вином. Он идеально подойдет и к овощным, и мясным блюдам. Идем готовить?
Как приготовить грибной соус
Ингредиенты на 4 порции:
- шампиньоны – 150 г;
- лук – 1 шт.;
- сливки – 200 мл;
- белое сухое вино – 70 мл;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- петрушка – 0,5 пуч.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Шампиньоны вымойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Лук очистите и измельчите, обжарьте в сковороде на подсолнечном масле до прозрачности.
- К луку добавьте грибы и обжаривайте на большом огне до испарения жидкости. Когда грибы подрумянятся, влейте в сковороду белое сухое вино. Помешивая, готовьте около 2 минут, затем убавьте огонь.
- В сковороду влейте сливки, доведите до кипения. Периодически помешивая соус, доведите его до смеси жидкой сметаны. Посолите, поперчите по вкусу и снимайте с огня. Перед подачей украсьте измельченной петрушкой и все хорошо перемешайте.
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