Аромат этого блюда соберет за столом всю семью: фантастический рецепт грибного соуса

Идеально подойдет к мясным и овощным блюдам

Грибные блюда – это особое наслаждение. Их аромат вызовет аппетит даже у сытого человека. Особенно хорошо вкус этого ингредиента раскрывается в разных соусах.

Сегодня мы вместе с "Це Смак" расскажем вам, как приготовить отличный сливочный соус с грибами и белым сухим вином. Он идеально подойдет и к овощным, и мясным блюдам. Идем готовить?

Как приготовить грибной соус

Ингредиенты на 4 порции:

шампиньоны – 150 г;

лук – 1 шт.;

сливки – 200 мл;

белое сухое вино – 70 мл;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

петрушка – 0,5 пуч.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Шампиньоны вымойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Лук очистите и измельчите, обжарьте в сковороде на подсолнечном масле до прозрачности. К луку добавьте грибы и обжаривайте на большом огне до испарения жидкости. Когда грибы подрумянятся, влейте в сковороду белое сухое вино. Помешивая, готовьте около 2 минут, затем убавьте огонь. В сковороду влейте сливки, доведите до кипения. Периодически помешивая соус, доведите его до смеси жидкой сметаны. Посолите, поперчите по вкусу и снимайте с огня. Перед подачей украсьте измельченной петрушкой и все хорошо перемешайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить грибы. Эти хитрости сэкономят вам время!