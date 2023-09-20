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Аромат этого блюда соберет за столом всю семью: фантастический рецепт грибного соуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Самый вкусный соус из грибов готовится по этому рецепту
Самый вкусный соус из грибов готовится по этому рецепту. Фото cesmak.info

Идеально подойдет к мясным и овощным блюдам

Грибные блюда – это особое наслаждение. Их аромат вызовет аппетит даже у сытого человека. Особенно хорошо вкус этого ингредиента раскрывается в разных соусах.

Сегодня мы вместе с "Це Смак" расскажем вам, как приготовить отличный сливочный соус с грибами и белым сухим вином. Он идеально подойдет и к овощным, и мясным блюдам. Идем готовить?

Как приготовить грибной соус

Ингредиенты на 4 порции:

  • шампиньоны – 150 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сливки – 200 мл;
  • белое сухое вино – 70 мл;
  • подсолнечное масло – 2 ст. л.;
  • петрушка – 0,5 пуч.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны вымойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Лук очистите и измельчите, обжарьте в сковороде на подсолнечном масле до прозрачности.
  3. К луку добавьте грибы и обжаривайте на большом огне до испарения жидкости. Когда грибы подрумянятся, влейте в сковороду белое сухое вино. Помешивая, готовьте около 2 минут, затем убавьте огонь.
  4. В сковороду влейте сливки, доведите до кипения. Периодически помешивая соус, доведите его до смеси жидкой сметаны. Посолите, поперчите по вкусу и снимайте с огня. Перед подачей украсьте измельченной петрушкой и все хорошо перемешайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить грибы. Эти хитрости сэкономят вам время!

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#Рецепт #Соус #Грибы #Готовим дома