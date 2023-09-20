Даже дешевая рыба получится не хуже ресторанной: просто пожарьте ее в необычном кляре
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Жаренной в кляре рыбой сейчас уже никого не удивишь. Но мы расскажем о секретном рецепте кляра, благодаря которому даже самая дешевая рыба по вкусу будет словно приготовлена в ресторане шеф-поваром.
Такой рецепт нам предлагает "Господинька". Необычный хрустящий кляр дополнит мягкость рыбы, ее сочность. Вы будете готовить такое блюдо как для праздничного стола, так и для семейного обеда.
Как приготовить жареную рыбу в луковом кляре
Ингредиенты:
- горбуша, филе – 600 г;
- сметана – 100 г;
- лук репчатый – 1-2 шт.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- соль – 1 ч. л.;
- черный молотый перец – по своему вкусу;
- мука – 3 ст.л
- разрыхлитель — 1/2 ч.л
- яйцо куриное – 1 шт.;
- растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Горбушу помойте, удалите голову, хвост, хребет и кости. Нарежьте рыбу на небольшие порционные кусочки одинакового размера.
- Для приготовления кляра очистите лук и чеснок, перебейте блендером в пюре. Получившуюся смесь переложите в глубокую емкость, добавьте сметану, вбейте яйцо. Все взбейте до однородности, добавьте муку и разрыхлитель, посолите, поперчите, перемешайте. Влейте масло, еще раз перемешайте – кляр должен по консистенции напоминать тесто для оладий.
- В кляр положите рыбу, тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Нагрейте сковороду с растительным маслом, выложите кусочки рыбы и поджарьте до золотистого цвета.
- Готовую рыбу переложите на тарелку, промокните салфеткой верхний жирный слой и подавайте на стол.
Рекомендуем лакомиться рыбой вместе с чесночным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!