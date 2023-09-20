Даже дешевая рыба получится не хуже ресторанной: просто пожарьте ее в необычном кляре

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Жаренной в кляре рыбой сейчас уже никого не удивишь. Но мы расскажем о секретном рецепте кляра, благодаря которому даже самая дешевая рыба по вкусу будет словно приготовлена в ресторане шеф-поваром.

Такой рецепт нам предлагает "Господинька". Необычный хрустящий кляр дополнит мягкость рыбы, ее сочность. Вы будете готовить такое блюдо как для праздничного стола, так и для семейного обеда.

Как приготовить жареную рыбу в луковом кляре

Ингредиенты:

горбуша, филе – 600 г;

сметана – 100 г;

лук репчатый – 1-2 шт.;

чеснок – 2-3 зубчика;

соль – 1 ч. л.;

черный молотый перец – по своему вкусу;

мука – 3 ст.л

разрыхлитель — 1/2 ч.л

яйцо куриное – 1 шт.;

растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Горбушу помойте, удалите голову, хвост, хребет и кости. Нарежьте рыбу на небольшие порционные кусочки одинакового размера. Для приготовления кляра очистите лук и чеснок, перебейте блендером в пюре. Получившуюся смесь переложите в глубокую емкость, добавьте сметану, вбейте яйцо. Все взбейте до однородности, добавьте муку и разрыхлитель, посолите, поперчите, перемешайте. Влейте масло, еще раз перемешайте – кляр должен по консистенции напоминать тесто для оладий. В кляр положите рыбу, тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. Нагрейте сковороду с растительным маслом, выложите кусочки рыбы и поджарьте до золотистого цвета. Готовую рыбу переложите на тарелку, промокните салфеткой верхний жирный слой и подавайте на стол.

Рекомендуем лакомиться рыбой вместе с чесночным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!