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Даже дешевая рыба получится не хуже ресторанной: просто пожарьте ее в необычном кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы будете жарить рыбу только так
Вы будете жарить рыбу только так. Фото gospodynka.com.ua

За этим рецептом выстроится очередь

Жаренной в кляре рыбой сейчас уже никого не удивишь. Но мы расскажем о секретном рецепте кляра, благодаря которому даже самая дешевая рыба по вкусу будет словно приготовлена в ресторане шеф-поваром.

Такой рецепт нам предлагает "Господинька". Необычный хрустящий кляр дополнит мягкость рыбы, ее сочность. Вы будете готовить такое блюдо как для праздничного стола, так и для семейного обеда.

Как приготовить жареную рыбу в луковом кляре

Ингредиенты:

  • горбуша, филе – 600 г;
  • сметана – 100 г;
  • лук репчатый – 1-2 шт.;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • соль – 1 ч. л.;
  • черный молотый перец – по своему вкусу;
  • мука – 3 ст.л
  • разрыхлитель — 1/2 ч.л
  • яйцо куриное – 1 шт.;
  • растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Горбушу помойте, удалите голову, хвост, хребет и кости. Нарежьте рыбу на небольшие порционные кусочки одинакового размера.
  2. Для приготовления кляра очистите лук и чеснок, перебейте блендером в пюре. Получившуюся смесь переложите в глубокую емкость, добавьте сметану, вбейте яйцо. Все взбейте до однородности, добавьте муку и разрыхлитель, посолите, поперчите, перемешайте. Влейте масло, еще раз перемешайте – кляр должен по консистенции напоминать тесто для оладий.
  3. В кляр положите рыбу, тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
  4. Нагрейте сковороду с растительным маслом, выложите кусочки рыбы и поджарьте до золотистого цвета.
  5. Готовую рыбу переложите на тарелку, промокните салфеткой верхний жирный слой и подавайте на стол.

Рекомендуем лакомиться рыбой вместе с чесночным соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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