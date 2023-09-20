Не протечет и ничего не испачкает: такой греческий салат в банке удобно брать с собой

Любимый и дети будут в восторге от такого перекуса

Любите греческий салат, но боитесь брать его с собой на работу или давать детям в школу? Этот рецепт именно для вас!

Сегодня вместе с Shuba мы готовим греческий салат в банке. Любимую закуску вы можете брать с собой в качестве перекуса — вам не придется возиться с контейнерами. Вы будете спокойны: салат не протечет и не испачкает вам вещи. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить греческий салат в банке

Ингредиенты на 4 порции

лук красный — 1/4 шт.;

томаты черри — 15 шт.;

огурец — 1 шт.;

перец красный сладкий — 1 шт.;

маслины без косточки — 3/4 шт.;

сыр фета — 115 г;

шпинат — 50 г.

Для заправки:

оливковое масло — 5 ст. л.;

уксус винный красный — 3 ст. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

перец черный молотый — 0.5 ч. л.

мед — 1 ч. л.;

орегано сушеное — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Для приготовления заправки в небольшой миске смешайте уксус, соль, перец, орегано и мед. Туда же влейте растительное масло, все тщательно перемешайте, при необходимости посолите и поперчите. Получившуюся заправку разложите в четыре литровые банки. Лук помойте, почистите и нарежьте, разложите его прямо в банки, в заправку. Сверху положите помытые и нарезанные помидоры, огурцы, перец и фету. На самый верх положите листья промытого свежего шпината или другой зелени. Банки закройте крышками и поставьте салат в холодильник, где он может храниться около 2 дней.

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