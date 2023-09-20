Настоящий украинский хлеб: для этого рецепта вам не понадобятся ни дрожжи, ни духовка
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Полчаса — и готово!
Если вы любите насладиться пышным домашним хлебом, самое время приготовить его дома. Тем более, мы сегодня поделимся рецептом настоящих украинских погачей — пресных лепешек на сковороде.
Эту выпечку называют в разных регионах по-разному: где-то — коржами, где-то — перепичкой, паляницами, ощипками. По рецепту Shuba замешивается он без дрожжей, а выпекается на сковороде, поэтому погачи можно быстро приготовить прямо перед подачей на стол.
Как приготовить пышные погачи на кефире
Ингредиенты на 4 порции:
- мука пшеничная — 600 г;
- кефир 2,5% — 250 мл;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Кефир, соду, соль и сахар смешайте. В полученную массу добавьте взбитое яйцо, муку и замешайте мягко, эластичное, нелипкое тесто. Оставьте его минут на пять "отдохнуть".
- Полученное тесто разделите на несколько частей в зависимости от желаемого размера коржиков. Из каждого коржика скатайте шарики, раскатайте их в лепешки.
- Тесто выложите в смазанную растительным маслом сковороду и жарьте под крышкой. Через 2-3 минуты переверните и допеките до готовности.
- Готовые погачи сложите стопкой и накройте чистым полотенцем, чтобы были мягкими.
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