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Настоящий украинский хлеб: для этого рецепта вам не понадобятся ни дрожжи, ни духовка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Фантастическая лепешка из простых продуктов
Фантастическая лепешка из простых продуктов. Фото shuba.life

Полчаса — и готово!

Если вы любите насладиться пышным домашним хлебом, самое время приготовить его дома. Тем более, мы сегодня поделимся рецептом настоящих украинских погачей — пресных лепешек на сковороде.

Эту выпечку называют в разных регионах по-разному: где-то — коржами, где-то — перепичкой, паляницами, ощипками. По рецепту Shuba замешивается он без дрожжей, а выпекается на сковороде, поэтому погачи можно быстро приготовить прямо перед подачей на стол.

Как приготовить пышные погачи на кефире

Ингредиенты на 4 порции:

  • мука пшеничная — 600 г;
  • кефир 2,5% — 250 мл;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сода пищевая — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кефир, соду, соль и сахар смешайте. В полученную массу добавьте взбитое яйцо, муку и замешайте мягко, эластичное, нелипкое тесто. Оставьте его минут на пять "отдохнуть".
  2. Полученное тесто разделите на несколько частей в зависимости от желаемого размера коржиков. Из каждого коржика скатайте шарики, раскатайте их в лепешки.
  3. Тесто выложите в смазанную растительным маслом сковороду и жарьте под крышкой. Через 2-3 минуты переверните и допеките до готовности.
  4. Готовые погачи сложите стопкой и накройте чистым полотенцем, чтобы были мягкими.

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#Рецепт #Хлеб #Готовим дома