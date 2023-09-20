Натуральный десерт, который понравится детям: готовим цукаты из груш

Готовый десерт почти не нуждается в усилиях

Мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный мармелад на зиму. Теперь делимся рецептом вкусных грушевых цукатов.

Их можно не только добавлять в начинку сладких пирогов, тесто для маффинов и кексов, но и полностью заменить ими конфеты. Рецептом поделились на портале "На ПЕНСИИ".

Ингредиенты:

Твердые груши – 1 килограмм

сахар – 1 килограмм

лимонная кислота – 2-3 грамма

вода – 300 миллилитров

Способ приготовления:

Вымытые груши нарезаем дольками, вырезаем параллельно плодоножки, семенные коробочки и поврежденные части. Бланшируем кусочки в кипятке в течение 10 минут. Сразу после этого перекладываем в холодную воду. Пока фрукты бланшируются, варим сахарный сироп. Груши из холодной воды перекладываем в кастрюлю и заливаем горячим сиропом. Оставляем так настояться в течение трех-четырех часов. Затем провариваем в течение 5-8 минут. Снимаем с огня и снова оставляем на 10 часов. Такую процедуру повторяем 2-3 раза, пока груши не станут прозрачными. В конце варки добавляем лимонную кислоту. Перемешиваем, довариваем, откидываем на дуршлаг, чтобы сироп стек из груш. Раскладываем цукаты на противень, устланный пергаментом для запекания. Нагреваем духовку до 40 градусов и помещаем туда цукаты. Приблизительно через 9 часов они будут готовы. Готовые цукаты плотно закрываем в стеклянной банке. Их можно пересыпать сахарной пудрой.

Такие цукаты получаются вкуснейшими и хранятся в сухом месте при комнатной температуре. Также мы рассказывали, как готовить сухое киевское варенье.