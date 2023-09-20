Компот на зиму, с которым дети забудут о сладкой воде: рецепт напитка

Компот из яблок и черной смородины получается очень ароматным.

Мы рассказывали, как приготовить дома напиток, отлично заменяющий "Живчик". Теперь делимся рецептом вкуснейшего компота из яблок и черноплодной рябины.

Приятный вкус и нежный аромат этого напитка оценят и взрослые и дети. В рецепте, которым разделились на портале "Школа Жизни", указаны пропорции на одну 3-литровую банку.

Ингредиенты:

Яблоки – 400 гр

Черноплодная рябина – 300 гр

Сахарный песок – 300 гр

Лимонная кислота – 1/4 ч.л.

Вода – примерно 2,5 литра

Способ приготовления:

Подготовим банки и крышки. Тщательно промываем их с содой или моющим средством и стерилизуем удобным способом. В подготовленные банки раскладываем ягоды черноплодной рябины, которую предварительно нужно перебрать и помыть. Далее готовим яблоки. Яблоки нужно помыть, удалить сердцевинки и нарезать ломтиками. Плотно укладываем на рябину. Кипятим воду и заливаем банки кипятком. Прикрываем банки крышками и оставляем на 15 минут. В кастрюлю, где будем варить компот, насыпаем сахарный песок и лимонную кислоту. Туда же сливаем из банок фруктово-ягодный настой. Ставим на огонь. Доводим до кипения. Помешиваем, чтобы сахар растворился, и кипятим пару минут. Заливаем кипящий настой в банки до самого верха. Закручиваем винтовыми крышками или закатываем ключом. Переворачиваем банку вверх дном и закутываем к остыванию. Храним в подвале или погребе.

Компот получается безумно вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить киевское сухое варенье.