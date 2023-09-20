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Компот на зиму, с которым дети забудут о сладкой воде: рецепт напитка

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Фантастически витаминный напиток в банке
Фантастически витаминный напиток в банке. Фото Колежанка

Компот из яблок и черной смородины получается очень ароматным.

Мы рассказывали, как приготовить дома напиток, отлично заменяющий "Живчик". Теперь делимся рецептом вкуснейшего компота из яблок и черноплодной рябины.

Приятный вкус и нежный аромат этого напитка оценят и взрослые и дети. В рецепте, которым разделились на портале "Школа Жизни", указаны пропорции на одну 3-литровую банку.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 400 гр
  • Черноплодная рябина – 300 гр
  • Сахарный песок – 300 гр
  • Лимонная кислота – 1/4 ч.л.
  • Вода – примерно 2,5 литра

Способ приготовления:

  1. Подготовим банки и крышки. Тщательно промываем их с содой или моющим средством и стерилизуем удобным способом.
  2. В подготовленные банки раскладываем ягоды черноплодной рябины, которую предварительно нужно перебрать и помыть. Далее готовим яблоки.
  3. Яблоки нужно помыть, удалить сердцевинки и нарезать ломтиками. Плотно укладываем на рябину.
  4. Кипятим воду и заливаем банки кипятком. Прикрываем банки крышками и оставляем на 15 минут.
  5. В кастрюлю, где будем варить компот, насыпаем сахарный песок и лимонную кислоту. Туда же сливаем из банок фруктово-ягодный настой. Ставим на огонь.
  6. Доводим до кипения. Помешиваем, чтобы сахар растворился, и кипятим пару минут.
  7. Заливаем кипящий настой в банки до самого верха. Закручиваем винтовыми крышками или закатываем ключом.
  8. Переворачиваем банку вверх дном и закутываем к остыванию. Храним в подвале или погребе.

Компот получается безумно вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как приготовить киевское сухое варенье.

Теги:
#Рецепт #Компот #Яблоки #Консервация