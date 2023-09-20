Заменит и яичницу, и бутерброды: оригинальный завтрак в считанные минуты

Интересная идея для первого приема пищи или перекуса

Мы рассказывали, как правильно готовить яичницу. Но иногда такие классические завтраки все же надоедают. На такой случай делимся способом приготовления интересного блюда.

Вы потратите на нее не больше 7 минут. Выходит очень сытно. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

Батон, багет или белый хлеб.

Яйца – 6 шт.

Помидоры.

Сыр (сулугуни).

соль.

Черный перец.

Сладкая паприка.

Итальянские травы.

Петрушка.

Базилик (по желанию).

Растительное масло.

Способ приготовления:

Багет или батон нарезаем на небольшие ломтики. Выкладываем их на сковороду с маслом и обжариваем на сильном огне – чтобы снизу баток хорошенько подрумянился. Для заливки в мисочку вбиваем яйца, добавляем соль, черный молотый перец. Туда же кладем измельченную зелень петрушки и базилика. Взбиваем веничком до однородности. Через несколько минут переворачиваем ломтики батона. На этом этапе убавляем огонь до минимума и сразу заливаем яичную смесь, равномерно ее распределяем. Сверху плотно выкладываем кружочки помидоров. Можно взять как свежие, так и вяленые. Сверху выкладываем полоски сыра. Все присыпаем сладкой паприкой и смесью итальянских трав. Накрываем сковороду крышкой, ждем, пока яйца схватятся, а сыр расплавится. Тогда снимаем с огня, нарезаем на порции.

Такой завтрак подается сразу. Выходит очень вкусно и очень быстро. Также мы делились рецептом интересных зеленых оладий.